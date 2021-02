La scelta del primo cane è estremamente importante per un padrone. Ogni persona ha in mente una razza di cane che, per fattori estetici o caratteriali, vorrebbe accogliere con sé. Vi sono, però, alcuni fattori che i potenziali padroni spesso dimenticano di considerare e che rendono un cane più o meno adatto a un neofita.

In particolare, vedremo perchè queste sono le principali caratteristiche canine che un padrone alle prime armi dovrebbe evitare.

Cani territoriali e dominanti

Per quanto ogni cane abbia un suo carattere peculiare, questo viene fortemente influenzato dalla razza di appartenenza del nostro amico. Si riscontrano, infatti, delle razze che presentano, rispetto ad altre, caratteristiche caratteriali più facili da gestire per un principiante. Ebbene questi tratti caratteriali sono principalmente tre.

La prima è legata alla dominanza del cane. Per natura alcune razze canine, principalmente quelle dedite alla guardia della proprietà, sono più aggressive e territoriali di altre.

Queste caratteristiche possono essere utilizzate al meglio quando incanalate in compiti di difesa o guardia. Ma possono diventare pericolose quando non gestite adeguatamente. Razze che presentano queste caratteristiche sono, ad esempio, quella dei rottweiler e dei dobermann.

Cani diffidenti e indipendenti

La seconda caratteristica di cui un padrone dovrebbe tenere conto è la socievolezza del cane. Esistono, cioè, delle razze canine più diffidenti. Sia nei confronti degli altri animali che nei confronti degli esseri umani.

Cani con tali caratteristiche possono diventare aggressivi e persino mordaci se messi in situazioni di discomfort. Un esempio di cane diffidente è dato dal cane lupo cecoslovacco.

La terza caratteristica da evitare in un cane per principianti è la tendenza a pensare e ad agire in maniera indipendente. Alcune razze canine, come ad esempio gli husky, tendono a non obbedire ai propri padroni. In quanto preferiscono agire secondo la propria esperienza.

Queste razze dovrebbero essere allevate solamente da padroni esperti. E quindi capaci di farsi ascoltare dal proprio animale.

Detto questo, abbiamo spiegato perché queste sono le principali caratteristiche canine che un padrone alle prime armi dovrebbe evitare.