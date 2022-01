Verso la fine di ogni anno Google premia le migliori App. Non sono scelte tra quelle più scaricate, quanto piuttosto tra quelle che si possono rivelare più utili al pubblico interessato. Allora queste sono le migliori App 2021 secondo Google gratuite e in italiano assolutamente da scaricare.

Il mondo delle applicazioni è molto variegato. Ce ne sono per tutti i gusti e potremmo aggiungere anche di tutti i prezzi. Tuttavia le App non sono orologi da polso e rientrano in una certa fascia di prezzo in genere abbastanza accessibile. Se poi si pensa ad un prodotto piuttosto specifico, come per la fotografia di qualità, allora potremmo raggiungere anche qualche centinaio di euro.

Ma tra le molte proposte a pagamento ci sono anche App che vengono messe a disposizione per il pubblico in modo gratuito. La maggior parte, però, richiede la conoscenza approfondita della lingua inglese. Tuttavia negli ultimi anni si fanno spazio con onore anche le App “Made in Italy” e in lingua italiana. Tra queste vene sono alcune molto interessanti e premiate quest’anno da Google.

Queste sono le migliori App 2021 secondo Google gratuite e in italiano assolutamente da scaricare

Se amiamo la fotografia e desideriamo giocare un po’ con le immagini, allora l’App Photoroom potrebbe fare al caso nostro. È un’App che permette di modificare le foto. Ad un ritratto è possibile cambiare completamente lo sfondo. Questo poi viene aggiornato ogni giorno, così da poter cambiare di volta in volta l’immagine.

Un’altra App molto utile e premiata è Blossom. Qui ci spostiamo nel mondo delle piante. Ce ne sono di una varietà incredibile e conoscerle tutte è da veri esperti di botanica. Se fossimo incuriositi da una pianta e volessimmo saperne qualcosa in più, potremmo utilizzare Blossom. Basta inquadrare la pianta e subito sapremo il suo nome, ma anche le cure che necessita. Se poi fosse una pianta che abbiamo in casa, ci direbbe anche se riceve abbastanza luce nel posto in cui è collocata. Potremmo ancora ricevere notifica dei momenti in cui necessita alcune cure, quando innaffiarla ecc.

Giocare con i gatti

Perché non passare un po’ di tempo giocando e semmai viaggiando anche nella storia in compagnia di qualche gatto? È ciò che propone l’App Cats in Time (I gatti nel tempo). Si tratta di salvare dei gatti in differenti epoche storiche. Si va dal passato più remoto come l’Antico Egitto al futuro da scoprire con la città di Tokio. I gatti sono nascosti nei differenti edifici storici, ben ricostruiti e con ambientazioni tridimensionali. Si apriranno così le porte di palazzi e stanze secondo gli stili dell’epoca in cui si inquadrano. Ci si divertirà e allo stesso tempo si potranno conoscere le razze dei piccoli felini e le ambientazioni storiche.

Queste tre applicazioni gratuite potranno farci compagnia in modo intelligente sullo smartphone o sul tablet.