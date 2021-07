La voglia di isolarsi ha contagiato molti italiani che si sono ritirati su borghi e dirupi per sfuggire al Covid 19 e dedicarsi a una vita più equilibrata e lontana dallo stress delle città. Ma isolarsi in mezzo all’acqua è cosa difficile. A meno di non avere gli occhi puntati sulle isole private esistenti nel nostro Paese e mettere da parte un patrimonio pronto da offrire quando si parla di vendita. Perché non se ne parla, le trattative sono spesso segrete o negate. Ma poi le vendite si fanno. Il momento di comprare parrebbe proprio questo. Alcune occasioni non costerebbero più di un attico con terrazzo in centro a Milano. Queste sono le isole italiane in vendita che costano come un attico a Milano scovate dalla redazione Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa.

Persi nella Laguna di Venezia

Isola dell’Ottagono Ca’ Roman nella Laguna di Venezia è di proprietà dell’imprenditore sambenedettese Tablino Campanelli. Aveva presentato un progetto da 500 mila euro per trasformare questo avamposto militare battuto dal vento dove si ergono vari ruderi. Il restauro dei fortini prevedeva la loro trasformazione in glamping, una versione di lusso del vecchio campeggio. La residenza natural-chic per ospiti esigenti, però, non è ancora partita. Dunque, si pensa che sia tornata in vendita e chissà se il prezzo si potrà trattare.

Noblesse oblige sul Lago di Como

A poca distanza dal capoluogo meneghino, sull’incantevole lago di Como, si vende l’Isola Viscontea. Per circa due milioni di euro. Vale la pena di vendere l’attico in mezzo allo smog e trasferirsi in questo gioiello naturale che possiede già una struttura trasformabile in villa o albergo per chi vuol vivere una notte da principe.

Irretiti dalle Sirene

E veniamo al contesissimo Scoglio delle Sirene, un isolotto da sogno che delizia la città di Messina. Qui, secondo Omero, Ulisse approdò e fu irretito dalle donne pesce insieme ai compagni. L’antico porto taorminese, passato per varie mani tra cui quelle della Russo e Morosoli di Nicolosi, sarebbe insomma di nuovo sul mercato. Chissà se stavolta la municipalità che tanto lo reclama potrà finalmente aggiudicarselo per trasformarlo in un pezzo di paradiso accessibile. Aperto ai turisti e con strutture ricettive da sogno, pensate per chi ricerca le suggestioni di Odisseo.

Queste sono le isole italiane in vendita che costano come un attico a Milano

Per chi si accontenta di un pezzo di isola invece che di uno scoglio tutto suo, c’è un bel lotto a Ustica che cerca padrone. Con quattro case, orto e frutteto. La bella isola di fronte a Palermo che una volta offriva nulla da fare d’inverno e troppo da fare col turismo d’estate, sta cambiando pelle. Grazie all’impegno dei giovani che hanno riaperto locali e offrono trekking in tutte le stagioni.