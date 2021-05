Un ambiente della casa difficile da arredare è senza dubbio il bagno. Se poi questo bagno è anche piccolo, i problemi di arredamento si moltiplicano.

Il bagno è popolato, oltre che da elementi essenziali come sanitari, da piccoli oggetti che possono rendere questa stanza un potenziale disastro. Il problema si pone quando non si ha abbastanza spazio, per sistemare in modo ordinato questa oggettistica di varia natura. Vi sono però dei trucchetti che permettono di organizzare i propri spazi, anche se piccoli, in maniera intelligente.

Ecco queste sono le geniali idee salva spazio, alle quali nessuno pensa mai, utilissime per chi ha un bagno molto piccolo.

Utilizzare mensole trasparenti

Le mensole sono senza dubbio l’elemento più tradizionale e funzionale per arredare il bagno. Permettono di creare e utilizzare spazio, che altrimenti non ci sarebbe. In special modo quando si deve arredare uno spazio molto piccolo, possono essere la soluzione perfetta per riorganizzare i propri oggetti. L’unico rischio che si corre è quello di rendere l’ambiente opprimente. Utilizzando però delle mensole contenitore in vetro o acrilico trasparente, si ovvierà a questo problema.

Creare nuovi spazi

Studiando lo spazio che avete a disposizione, cercate luoghi nascosti e non convenzionali da poter sfruttare. Appendendo al muro mensole e rastrelliere, è possibile inventare spazi anche dove a prima vista non ci sono. Sopra la porta del bagno per esempio, un luogo defilato, dove sfruttando l’altezza si possono mettere gli asciugamani.

Sfruttare gli angoli della stanza

Quando si arreda il bagno si tende a lasciare gli angoli vuoti e questo ha senso quando abbiamo abbastanza spazio. Quando invece si ha poco spazio a disposizione, ottimizzare ogni millimetro vuoto è la cosa più furba da fare. Gli angoli, optando per elementi di taglio, possono aiutare a risparmiare spazio e a creare design personali e creativi.

