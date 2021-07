Al giorno d’oggi non si può fare a meno del digitale. L’innovazione non si ferma mai. Computer, smartphone e tablet ci servono soprattutto per il lavoro. Un programma importantissimo è Excel. Le sue funzioni lo rendono una pietra miliare irrinunciabile per chiunque.

Nelle prossime righe si parlerà proprio di questo.

Le funzioni basilari che tutti dovrebbero conoscere

Prima di addentrarsi nel vivo della trattazione, è importante fare una precisazione. L’articolo non si propone di essere una guida esauriente per un programma avanzato e complicato.

Queste che vedremo sono le funzioni basilari di Excel che tutti dovrebbero imparare ad usare.

Si tratta, in particolare, dell’inserimento dei dati e del salvataggio degli stessi.

Il primo passo è accertarsi di possedere l’applicazione. Dopodiché bisogna aprirla. Può esserci una finestra sul desktop oppure è necessario aprire il menu dei programmi. Un’alternativa valida è creare un nuovo file. Si clicca col tasto destro sul desktop, si sceglie “nuovo”, quindi si seleziona la voce “nuovo foglio di lavoro Excel”.

Queste sono le funzioni basilari di Excel che tutti dovrebbero imparare ad usare

Quando apriremo il nostro file, ci troveremo di fronte a varie opzioni. Al contrario di Word, il foglio non è bianco ma diviso in celle.

In basso si trova la dicitura “foglio”. Questo ci permette di lavorare su più pagine con un solo documento. Si possono inserire diversi fogli.

A questo punto basta cliccare sulle varie celle. Il primo click ci permette di modificare il layout della cella stessa. Con un secondo click, invece, entreremo nel rettangolino e potremo scrivere ciò che vogliamo.

Sulla cornice del documento ci sono dei numeri. Qui il cursore si trasformerà in una freccia nera. Cliccando potremo selezionare tutta la riga o l’intera colonna.

Spostandoci sulla linea che divide le celle, invece, potremo aumentare o diminuire la larghezza delle stesse.

Con un click sull’immagine del floppy disk, infine, si salveranno i progressi. In alternativa si sceglie la voce “file” e si seleziona il percorso e la cartella dove il documento sarà salvato.