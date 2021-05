Queste sono le due bevande fredde ed esotiche perfette per l’estate e per chi è intollerante al glutine e al lattosio

Alcuni di noi, a colazione o a merenda preferiscono sostituire il latte con bevande diverse, come the, frullati o semplici succhi. Spesso, però, questa sostituzione non è attuata solo per una questione di gusto ma anche per motivi di salute. Sono in tanti ormai, infatti, a soffrire di varie intolleranze come, per esempio, quelle al lattosio o al glutine.

Fortunatamente adesso esistono tante bevande che possiamo preparare facilmente a casa. Questo ci permetterà di risparmiare e di essere sicuri che siano composte da ingredienti freschi e senza l’aggiunta di conservanti.

Queste sono le due bevande fredde esotiche perfette per l’estate e per chi è intollerante al glutine e al lattosio.

Bevanda fredda a base di ananas e mango essiccati

La prima bevanda fredda ed esotica perfetta per l’estate e per chi è intollerante, è a base di ananas e mango essiccati.

Prendiamo 2 litri d’acqua, 2 bustine di the nero, 120 gr di fette di ananas essiccate e 50 gr di mango essiccato.

In un pentolino mettiamo l’acqua e portiamo ad ebollizione, aggiungiamo poi le due bustine di the nero e spegniamo il fuoco. Lasciamo in infusione le bustine per alcuni minuti e aggiungiamo infine la frutta. Mescoliamo il tutto all’interno di una caraffa e togliamo le bustine. Lasciamo raffreddare la bevanda direttamente in frigo, non appena sarà fredda la possiamo servire.

Bevanda fredda a base di Passion fruit

Questa seconda bevanda è il risultato di due ingredienti che la rendono unica e speciale. Per prepararla abbiamo bisogno di 4 gambi di lemongrass e 3 frutti della passione.

Anche in questo caso riempiamo un pentolino con due litri d’acqua, utilizziamo due bustine di the nero oppure classico. Filtriamo il the e lasciamolo raffreddare. Adesso schiacciamo il bulbo del lemongrass, tagliamo i frutti della passione a metà ed estraiamo la polpa con un cucchiaino.

In una caraffa versiamo la bevanda fredda, il succo estratto dal lemongrass e la polpa del frutto della passione. Aggiungiamo dei cubetti di ghiaccio e adesso possiamo gustare la nostra bibita.

