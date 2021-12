Il cane è un animale da compagnia molto ricercato e sempre più presente nelle famiglie, soprattutto con l’avvento della pandemia. Tuttavia, prima di adottarne uno, ci si informa sulla sua personalità, perché condizionerà anche i nostri umori futuri. Tra le razze più ricercate vi sono quelle più adatte a stare con i bambini, se in casa ve ne sono. In generale, però, il nostro amico da compagnia, deve portare quel tocco di armonia in più che ci manca. Ecco, dunque, che queste sono le 5 razze di cane più affettuose e giocherellone, che portano in casa tanta gioia e allegria. Vediamo, quali sono.

Queste sono le 5 razze di cane più affettuose e giocherellone, che portano in casa tanta gioia e allegria

Uno dei già gettonati in assoluto, per affettuosità è il Golden Retriever, che ha anche il pregio di essere bello. Ha, infatti, un lungo pelo bianco/dorato e un aspetto dolce e tranquillo. È, indubbiamente, a detta di tutti, uno dei cani più affettuosi, pazienti e simpatici in assoluto. Per queste sue caratteristiche, è utilizzato per fare terapia con i bambini e come cane guida con le persone cieche.

Seconda razza consigliata è il Labrador Retriever, anch’esso perfetto per convivere con bambini e adulti. Inoltre, ha il pregio di essere molto facile da addestrare ed educare. Anche lui, per questa sia intelligenza, viene usato come cane poliziotto, antidroga, guida o pet therapy. Come il primo, inoltre, è di bell’aspetto e disponibile in diversi colori, in sfumature di dorato, marrone e nero

Terzo cane consigliato, è il Brichon Frisé: allegro, dolce e socievole. Per questo, porta tanta allegria in casa ed è perfetto per i bambini e per le persone anziane.

Altri cani affettuosi e giocherelloni

Quarto posto tra i coccoloni, giocherelloni è il Cavalier King Charles Spaniel, molto legato agli umani. È un cane allegro e socievole con tutti, che fa sentire la sua gioiosità in casa. Infine, non potevamo non menzionare, in questa sede, il Bassotto, che è sì un po’ testardo ma si lascia addestrare. È un cagnolino giocherellone, molto affettuoso con i bambini. Ama passare il tempo con i propri padroni a fare qualsiasi cosa. Quindi, potremo tenerli stesi sul divano a guardare la TV, oppure portali in giro e ci seguiranno ovunque. Essi sono pronti a fare qualsiasi tipo di gioco e sono davvero allegri e vivaci.

