L’estate è ormai alle porte e con essa la voglia di viaggiare. Nell’ultimo periodo, partire alla scoperta del Mondo è un piacere che abbiamo dovuto accantonare. Adesso però, grazie alle nuove riaperture e alla campagna vaccinale che viaggia a grandi passi possiamo tornare a muoverci e ad esplorare. Quelle che vogliamo consigliare oggi sono delle mete vicino a casa ma che ci assicureranno esperienze indimenticabili. Infatti, queste sono le 3 mete italiane migliori se desideriamo un viaggio immersi nella natura più rigogliosa e alla scoperta di noi stessi.

Marettimo

Quest’incantevole isola appartiene all’arcipelago delle Egadi. È l’isola più occidentale del suo arcipelago e questa meta fa al caso nostro perché è rimasta fuori dal turismo di massa. Marettimo è quasi totalmente car free: infatti esistono solo due strade sterrate che collegano il centro abitato alle parti più periferiche dell’isola. Quest’isola montagnosa possiede moltissimo verde e può vantare la più grande riserva marina d’Europa. A Marettimo possiamo fare lunghe passeggiate a piedi o giri in barca, fare trekking ed ammirare il panorama dal suo punto più alto: Pizzo Falcone.

Parco Nazionale del Gran Sasso

Dal mare alla montagna: ci spostiamo in Abruzzo per vivere un’esperienza unica. Questo luogo offre infatti un paesaggio quasi completamente incontaminato. L’Abruzzo è la regione più verde d’Europa e vanta infatti numerosi parchi nazionali ed aree protette. Queste rappresentano quasi il 40% dell’intera superficie della regione. Al centro di questo parco svetta il Gran Sasso che è circondato da verdi pascoli a perdita d’occhio. Possiamo fare lunghe camminate o percorsi in bicicletta immersi nel verde. Se siamo persone dinamiche che amano scoprire la natura, questo luogo fa per noi.

Fiordo di Furore

Incastonato nella costiera amalfitana, quest’insenatura è un vero e proprio gioiello della natura. Un ponte alto circa 30 metri congiunge i due fianchi di questa montagna regalando un paesaggio mozzafiato. Se vogliamo visitare questo spettacolo della natura, il fiordo di Furore si trova tra Amalfi e Positano e fa parte dei “Borghi più belli d’Italia”. Coloro che sono appassionati di cinema, inoltre potranno riconoscere e visitare lo scenario del film “L’Amore” di Rossellini. Non ci stupisce il fatto che il fiordo di Furore è diventato patrimonio dell’UNESCO dal 1997.

Quindi, queste sono le 3 mete italiane migliori se desideriamo un viaggio immersi nella natura più rigogliosa e alla scoperta di noi stessi. Che siano mare o montagna, l’Italia vanta la presenza nel suo territorio di veri e propri angoli di paradiso.

