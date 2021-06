Non lo sappiamo ma il modo in cui iniziamo la giornata condiziona tutto il resto di ciò facciamo. Quindi, è bene partire con il piede giusto per ottenere il massimo da noi stessi. Ebbene, queste sono le 3 cose irrinunciabili che dobbiamo assolutamente fare al mattino per vivere meglio ed avere più energie per iniziare la giornata.

La prima regola per iniziare bene la giornata

Anzitutto, bisogna concedersi una colazione sana e tranquilla, dedicandole il tempo necessario. Molti non sanno che la colazione è il pasto più importante della giornata. Sicchè, se si ha poco tempo, è bene preparare tutto l’occorrente la sera prima. Si possono mangiare: frutta fresca, secca, succo d’arancia, latte, a seconda delle esigenze. In ogni caso, una colazione sana fornirà lo sprint necessario per affrontare gli impegni che ci aspettano.

La seconda regola iniziare bene la giornata

Tra le 3 cose irrinunciabili che dobbiamo assolutamente fare al mattino per vivere meglio ed avere più energie per iniziare la giornata, vi è l’esercizio fisico. Al riguardo, ci sono molti benefici comprovati che ne deriveranno. Tra essi, certamente, la maggiore carica mattutina e la migliore qualità del sonno. Ma quali esercizi fare? Ottimi sono quelli di yoga, in particolare lo stretching e gli esercizi di respirazione. Si tratta di un ottimo metodo per rimanere concentrati tutto il giorno. Se, però, non preferiamo lo yoga, possiamo ricorrere a corsa e pedalata. Basteranno, comunque, anche solo 5 minuti di esercizi a corpo libero come: addominali, flessioni o salto della corda.

Terza regola per iniziare bene la giornata

La terza e definitiva regola si compendia in 2 consigli. Ebbene, per vivere meglio, al mattino bisognerebbe concedersi un atto di relax. Si pensi ad un pò di idromassaggio oppure ad una maschera per il viso, accompagnata da distensione. Inoltre, bisogna evitare il telefono per i primi 30 minuti della giornata. Ciò in quanto si finisce attivare il cervello prima ancora che abbia avuto possibilità di svegliarsi. A giudizio molti, infatti, evitare il telefono a inizio giornata consente dei concentrarsi molto meglio per il resto di essa.

