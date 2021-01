I broccoli sono delle verdure sane e spesso è difficile farle mangiare ai bambini perché sono ritenute poco appetitose. Siamo certi, invece, che queste sfiziose frittelle a base di broccoli conquisteranno il palato di adulti e bambini: con lo speck e la scamorza che danno quel tocco in più, sono perfette per un antipasto in famiglia.

Ingredienti per le frittelle

a) 400 gr. di farina 00;

b) 200 ml. di acqua;

c) 25 gr. di lievito fresco;

d) 5 gr. di zucchero;

e) 100 gr. di burro;

f) 1 litro di olio di semi;

g) sale fino q.b.

Ingredienti per la farcitura

a) 200 gr. di broccoli;

b) 200 gr. di speck;

c) 200 gr. di scamorza;

d) sale q.b.

Preparare l’impasto

Far sciogliere in una ciotola il lievito con poca acqua tiepida. Aggiungere lo zucchero e farlo sciogliere. Aggiungere anche la farina, il sale, il burro e l’acqua poco alla volta. Iniziare ad impastare fino a quando si ottiene un composto compatto. A questo punto, trasferire l’impasto su un piano da lavoro e continuare ad impastare fino ad ottenere un composto morbido e liscio. Coprirlo con la pellicola trasparente e lasciarlo riposare per 2 ore.

Preparare il ripieno

Lavare i broccoli, pulirli e ridurli in cimette. Farli cuocere per circa 15 minuti in una pentola con acqua e un po’ di sale. Scolare i broccoli e frullarli grossolanamente. Trasferirli in una ciotola, tagliare la scamorza, lo speck ed unirli. Amalgamare questi ingredienti e preparare le frittelle.

Preparare le frittelle

Trascorso il tempo di lievitazione, prendere l’impasto e stenderlo con un mattarello fino ad ottenere uno spessore di mezzo centimetro. Ricavare dei quadrati della larghezza di 5 centimetri. Mettere del composto al centro del quadrato di pasta e richiuderlo avendo cura di sigillare bene i bordi. Far scaldare in una padella capiente l’olio di semi e, non appena raggiunta la temperatura, immergere tre o quattro frittelle alla volta. Farle dorare in maniera uniforme da entrambi i lati e, con l’aiuto di una schiumarola, rimuoverle dall’olio bollente. Poggiarle sull’apposita carta per fritti e servire tiepidi. Queste sfiziose frittelle a base di broccoli conquisteranno il palato di adulti e bambini: la loro croccantezza unita al sapore deciso dello speck e alla cremosità del formaggio rende questo piatto irresistibile.

Approfondimento

