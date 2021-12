Quante di noi vanno alla ricerca di scarpe che coniughino stile e comodità? Pensiamo che la risposta sia scontata. Infatti, quando abbiamo bisogno di un paio di scarpe nuove, giriamo tantissimi negozi di calzature per trovare quelle perfette, un po’ come l’abito da sposa. “Sono loro” esclamiamo sorridenti del nuovo acquisto.

Alla moda e super comode sono le caratteristiche che cerchiamo tutte e spesso non riusciamo a trovarle. Le décolleté, per esempio, sono intramontabili a livello di moda e stile, però non sono affatto comode con quel tacco, specialmente se dobbiamo stare ore e ore in piedi.

Un modello di tacco che ultimamente sta spopolando è quello doppio, che sia quadrato o tondo non importa. Questo, a differenza del classico tacco a spillo, ha una resistenza in più e permette una maggiore comodità per il tallone. Anche il plateau è importante perché permette di slanciare il piede ed è piuttosto comodo. Eppure, noi, abituate a voler tutto e a non essere mai contente, vogliamo delle scarpe alla moda che diano la sensazione di non avere scarpe addosso. Ebbene esistono. Queste scarpe scintillanti di tendenza per questo Capodanno valorizzano i piedi e stanno bene su tutto.

Le scarpe che non sembrano scarpe

Sensazione di libertà? Sensazione di non avere scarpe ai piedi? Valorizzazione dei piedi? Con le scarpe trasparenti si può. In vari negozi, è possibile acquistare scarpe trasparenti ma scintillanti, impreziosite da brillantini e strass, di tutti i tipi.

Dalle décolleté ai mezzi stivaletti senza tacco, dagli stivali al tacco doppio, queste scarpe sono così comode e velate che danno la sensazione di non indossarle. Diversi negozi vendono questa “opportunità”: Bershka, Aldo, Zara, giusto per citarne alcuni. Inoltre, non spenderemo chissà quale patrimonio. Ovviamente anche i più famosi marchi le hanno lanciate come Louboutin, Dolce e Gabbana, Jimmy Choo e così via, chiaramente con un prezzo diverso rispetto ai negozi citati poc’anzi.

Queste scarpe scintillanti di tendenza per questo Capodanno valorizzano i piedi e stanno bene su tutto

Se abbiamo appena fatto la pedicure in vista delle festività e vogliamo sfoggiare i nostri bei piedini con le unghie briose che tutte stanno chiedendo all’estetista, allora queste scarpe faranno al caso nostro. Inoltre, andranno bene proprio su tutto ovviamente, e la particolarità è rappresentata dagli strass tanto da considerarle come scarpe gioiello. Perfette per questo Capodanno 2022 e per qualsiasi età, dai 20 ai 60 anni.

