Le cotolette di pollo sono sicuramente uno dei piatti più semplici e veloci da preparare. Sia grandi che piccini le mangiano con piacere e sono un’ottima soluzione quando non si sa che preparare. Però ci saremo sicuramente accorti che le cotolette che prepariamo non sono croccanti come al ristorante. Abbiamo provato qualsiasi tecnica per sentirle sgranocchiare sotto i denti, ma nulla sembra funzionare.

Questo perché il più delle volte le friggiamo in padella o le prepariamo al forno. Difficilmente ci sarà venuto in mente di cucinarle con la friggitrice ad aria e aspettarci una formidabile croccantezza. Invece questo nuovo elettrodomestico può essere utilizzato per preparare piatti gustosissimi. Non solo, è anche possibile cucinare nella friggitrice ad aria una gustosa e succulenta bistecca senza preoccuparsi del cattivo odore che invade tutta la casa.

Queste saporite e croccantissime cotolette di pollo fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarle

Come accompagnamento a queste incredibili cotolette prepareremo anche una salsa deliziosa. Vediamo ora cosa ci serve per cucinare questo piatto.

Ingredienti per 2 persone:

2 petti di pollo;

uno spicchio di aglio;

un cucchiaio abbondante di salsa di soia;

1 cucchiaio abbondante di miele;

1 cucchiaio abbondante di aceto di riso (opzionale);

olio EVO;

sale e pepe q.b.

mollica di pane o panko;

farina 00;

2 uova.

Per la salsa:

200 ml di latte di cocco;

2 cucchiai di burro d’arachidi;

2 cucchiai di salsa di soia;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

1 cucchiaio di aceto di riso o mele;

Procedimento:

Cominciamo con la salsa, versiamo tutti gli ingredienti in un pentolino e mescoliamo con una frusta. Lasciamo sobbollire finché non si sarà addensata, a fuoco medio e poi spegniamo il fornello.

Passiamo ai petti di pollo, mettiamoli su un tagliere e usiamo un batticarne per assottigliarli. Dopodiché trasferiamoli in una ciotola e prepariamo la marinatura. Togliamo la pelle e l’anima all’aglio e aggiungiamolo nella ciotola. Versiamo poi la salsa di soia, il miele e l’aceto di riso, saliamo e pepiamo a piacere. Massaggiamo i petti di pollo in modo che la marinatura copra bene tutte le parti.

In 3 piatti diversi versiamo la farina, la mollica di pane e le uova sbattute. Nella mollica di pane aggiungiamo un cucchiaio di olio EVO e mescoliamo con le mani. Ora passiamo alla panatura, prima nella farina, poi nelle uova e infine nel panko o mollica di pane.

Mettiamo a cuocere nella friggitrice ad aria per 8 minuti a 200° gradi. Poi giriamo i petti di pollo e facciamoli cuocere altri 2 minuti a 205° gradi per la massima doratura. Per non sporcare possiamo rivestire il cestello con della carta forno.

Per finire serviamo le cotolette tagliate a listarelle con una colata della salsa che abbiamo preparato. Ed ecco fatto, queste saporite e croccantissime cotolette di pollo fanno venire l’acquolina in bocca solo a guardarle. Non ci resta che gustarle in famiglia o anche da soli per goderci un piatto semplice ma ricco di gusto.

