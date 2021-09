Anche oggi continua la rubrica di “Animali” di ProiezionidiBorsa e focalizzeremo l’attenzione sugli adorabili gatti. Chi ne possiede almeno uno (anche se vi è la tendenza ad averne più di uno) conosce la sensazione mista tra affetto e “follia”.

Quante volte è capitato che nel bel mezzo delle coccole il gatto improvvisamente mordicchia? Pensiamo subito che abbia degli scatti di follia (in senso buono, ovviamente). E invece mordicchia per giocare oppure per avvisare che il dolce momento di amore e connessione è giunto al termine.

I gatti sono davvero buffi, divertenti e intelligenti, ma la cosa che colpisce maggiormente è la loro indipendenza e intraprendenza. A chi non è mai capitato di ricevere qualche “regalino” che sarebbe stato meglio non portasse? Eppure è così che loro ci ringraziano delle nostre cure e attenzioni nei loro confronti.

Spesso i single decidono di possedere un animale domestico per compagnia e per ricevere dell’affetto incondizionato. Recentemente, infatti, abbiamo parlato di quali sono i cani più fedeli e perfetti per le persone che non hanno trovato ancora la dolce metà. Invece, queste razze di gatti sono affettuose e perfette compagne di viaggio per i single.

Ragdoll

Il Ragdoll è stato definito spesso come il gatto più bello del Mondo. Ha il pelo lungo e morbidissimo e gli occhi azzurro cielo. Il manto è bianco con qualche sfumatura tendente al marrone e, oltre ad essere di una bellezza incredibile, è ubbidiente e molto affettuoso. Il Ragdoll è perfetto per chi vive in appartamento perché è tranquillo e “dove si mette, sta”. Ma i momenti giocosi di certo non mancheranno. Ma soprattutto è capace di dare affetto senza riserve perché ama stare in compagnia. Una razza molto simile sia caratterialmente che fisicamente è il Birmano.

Bengala

Potremmo mai immaginare di vedere un leopardo in miniatura? La risposta è assolutamente affermativa. Il gatto Bengala è, infatti, un incrocio tra il leopardo e il gatto. È di una bellezza davvero unica ed è anche molto dolce e affettuoso. Ma soprattutto è perfetto per chi ama viaggiare perché anche questa razza ama l’avventura e il divertimento. Su Instagram ci sono diverse pagine di padroni che inseriscono foto e video dei viaggi insieme al proprio gatto Bengala. Davvero incredibile e magnifico.

Blu di Russia

Dal nome si potrebbe pensare che sia freddo e distaccato, eppure il Blu di Russia è considerato come una delle razze più fedeli. Ama il gioco, la sua indipendenza e tranquillità, ma ama anche le coccole. Dal manto grigio tendente al blu a pelo corto e occhi verdi smeraldo, questo gatto farà impazzire tutti.

Europeo

Non poteva di certo mancare l’Europeo, il gatto più comune e più amato. È caratterizzato da bellezza, vivacità, tenerezza e intraprendenza. Ma la caratteristica più bella è sicuramente l’affetto che nutre per il proprio padrone.

I single non si sentiranno più soli con queste razze di gatti perché non solo riceveranno tantissimo affetto ma vivranno anche momenti indimenticabili e gioiosi. Questi gatti, infatti, amano l’avventura e la tranquillità, nonché i momenti più dolci. E magari chissà, potrebbero aiutare a trovare l’anima gemella.