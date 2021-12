I cani sono uno degli animali domestici più popolari di tutti e le ragioni sono evidenti. Sono fedeli, amichevoli e ci fanno tanta compagnia e poi possiamo anche insegnare loro un sacco di cose. Possiamo addestrarli per farli stare seduti, dare la zampa, e anche compiere azioni più complesse.

Tuttavia, facciamo attenzione, perché non tutti i cani sono facili da addestrare. Ci sono, però, delle razze molto intelligenti e disciplinate, a cui possiamo insegnare moltissime cose. In particolare, come vedremo, queste razze di cani sono intelligentissime e possiamo addestarle con grande facilità. Scopriamo, dunque, quali sono.

Le tre razze fedeli ed intelligenti

Iniziamo con il Border Collie, che probabilmente è il più facile da addestrare. Questa razza, originaria del confine tra Scozia ed Inghilterra, è di taglia media, con un bel fisico atletico. Sono cani pieni di energia, che amano giocare all’aria aperta ed essere sempre stimolati. Inoltre, impara con una grandissima velocità, quindi è molto adatto per chiunque non voglia spendere troppo tempo e fatica nella sua educazione.

Il secondo cane che conosciamo è il Poodle, un cane carinissimo e tanto affettuoso. Questa razza, di origine tedesca, è una delle più intelligenti che ci siano. Ci sono varie taglie di Poodle, la più piccola che non raggiunge i 30 centimetri di altezza e la più grande che supera i 60, quindi possiamo scegliere quella più adatta a noi.

Anche loro amano molto giocare con il padrone e restare sempre attivi. Il Poodle è caratterizzato anche da una grande fedeltà, che unita alla sua intelligenza lo rende perfetto per l’addestramento.

Concludiamo con una delle razze più conosciute ed amate di tutte, ovvero il Pastore Tedesco. Questa razza è celebre in particolare per la serie TV “Il commissario Rex“, dove il protagonista era proprio un Pastore Tedesco che affianca i poliziotti. Anche nella realtà questa razza è spesso usata come cane poliziotto.

Infatti, il Pastore Tedesco è leale, ubbidiente e di grande intelligenza. Per questo è perfetto per essere addestrato anche a stare vicino alle forze dell’ordine. Non avrà quindi problemi quindi a casa nostra, dove imparerà anche i comandi più impegnativi.

