Chi ama i cani e ne possiede almeno uno conosce bene l’affetto incondizionato che provano verso i nostri confronti. Donano amore senza pretendere di ricevere qualcosa in cambio. Portano gioia e allegria in casa e quando fanno qualche marachella, alla fine, li perdoniamo sempre. Come si fa a resistere a quegli occhioni dolci?

Ogni razza ha delle proprie caratteristiche e in linea di massima le peculiarità sono più o meno le stesse da cane a cane. Se volessimo fare un paragone, diremmo che ogni segno zodiacale ha una propria caratteristica che emerge maggiormente e che accumuna più o meno tutti. Ecco, per esempio la caratteristica del Jack Russell è la vivacità, la caratteristica del Pastore Tedesco è l’ubbidienza.

Ma in questo articolo vedremo delle particolari razze ideali per chi è solo, nonché per le peculiarità che possiedono.

Queste razze di cani sono fedeli e perfetti compagni di viaggio per i single

La vita è un viaggio e chi meglio di un cane potrebbe essere l’ideale compagno di questa avventura?

Quando torniamo a casa chi c’è ad accoglierci? Il nostro bellissimo amico a quattro zampe. Ecco perché queste razze di cani sono fedeli e perfetti compagni di viaggio per i single.

Labrador Retriever

Il Labrador Retriever è quel cucciolo della pubblicità della Scottex di cui tutti ci siamo innamorati. La sua caratteristica principale è la dolcezza e infatti è quello maggiormente scelto nella Pet Therapy. Ma ha tantissime altre caratteristiche come l’intelligenza e la capacità di apprendimento. Non a caso è scelto come aiutante nelle indagini di Polizia e come cane di salvataggio in quanto ottimo nuotatore. Il Labrador è giocherellone, ama stare in compagnia e ama fare amicizie. Chissà se sarà lui a trovarci la dolce metà durante la passeggiata.

Golden Retriever

Il Golden Retriever è molto simile al Labrador sia fisicamente che caratterialmente. Ciò che li differenzia è il pelo: lungo nei Golden e corto nei Labrador. Inoltre, il Golden è un po’ più calmo rispetto al Labrador che, essendo giocherellone, è più vivace. Ma il Golden è molto ghiotto.

Carlino

Il Carlino ha una spiccata capacità di adattamento ed è perfetto per i single che hanno la passione per i viaggi. Anche questa razza è adatta per attirare una possibile conquista perché è davvero adorabile e divertente.

Barboncino

Il Barboncino ha una grande intelligenza e un amore incondizionato per il proprio padrone, inoltre è una delle poche razze che non perde pelo. Anche il Barboncino, durante le passeggiate, si fa notare.