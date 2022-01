Jules Valéry scrittore e filosofo francese tra ‘800 e ‘900 affermava che un cane è tutto nel suo sguardo. Victor Hugo sosteneva che guardando un cane negli occhi anche i più scettici si sarebbero convinti che questi animali hanno un’anima.

Gli occhi per gli animali, ma soprattutto per i cani, sono fondamentali e sono anche probabilmente una delle parti più delicate del corpo.

Il padrone che ha un cane dovrebbe essere attento su segnali che possano indicare problemi di salute. Un cane viene considerato un po’ come un membro della famiglia l’unico problema è che non ha la parola. Quindi quando un cane ha qualche disturbo o sofferenza non la può comunicare a voce ma utilizza un suo linguaggio. Per esempio uno dei problemi che affliggono questi animali è il colesterolo e per il padrone non è facile scoprire questa patologia. Ci sono dei segnali che aiutano a scoprire se il cane ha il colesterolo alto.

Il cane può manifestare alcuni segnali di disturbi ma che possono essere travisati dal padrone. Per esempio il padrone non dovrebbe preoccuparsi se vede il suo cane che si lecca il naso. Infatti per il cane leccarsi il naso è un gesto naturale. Ma il padrone dovrebbe preoccuparsi se questo gesto comincia a diventare insistente e quasi ossessivo. In questo caso il cane potrebbe avere un malessere di origine fisica oppure psicologica.

Queste razze di cane più di altre potrebbero avere problemi agli occhi che si curano in questo modo

Anche gli occhi sono una parte delicata per il cane, un organo che il padrone dovrebbe sempre tenere sotto controllo. Alcune razze più altre rischiano maggiormente di incorrere in problemi agli occhi. Gli husky siberiani sono geneticamente predisposti alla cataratta ereditaria e alla distrofia della cornea.

La razza dei barboncini è geneticamente predisposta alla patologia del glaucoma. Questa si manifesta con un’alta pressione oculare, può indurre molto dolore nell’animale e in alcuni casi può portare alla cecità. Questa malattia può essere gestita tranquillamente se presa in tempo. Il veterinario saprà indicare i trattamenti più opportuni da seguire.

Anche il collie è a rischio di una malattia ereditaria purtroppo molto pericolosa, l’ipoplasia della coroide. Un inadeguato sviluppo dello strato localizzato sotto la retina causa questa malattia. Invece i pastori tedeschi rischiano di ammalarsi di cheratite, una infiammazione della cornea.

Queste razze di cane più di altre sarebbero più a rischio di malattie agli occhi. Perciò per prevenire qualsiasi problema, un padrone attento pulisce costantemente gli occhi del suo animale. Se l’occhio ha un semplice arrossamento si può ripulire con della camomilla. Ma se il problema è diverso e affligge una di queste razze meglio portare il cane dal veterinario. Inoltre il padrone dovrebbe portare l’animale dal professionista per controlli periodici per prevenire il più possibile eventuali malattie.

