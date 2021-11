Tutti sappiamo che i cani derivano dai lupi. Nel corso della storia infatti, l’evoluzione ha portato alcune specie animali a rendersi più mansuete e più vicine agli interessi e alle passioni degli uomini.

I cani non a caso sono conosciuti come i migliori amici dell’uomo: la sinergia che si crea tra cane e uomo è davvero unica al Mondo. Per chi ama i cani, poi, ci sono alcuni metodi per rendere questo legame ancora più forte. Possiamo usare 3 giochi brillanti e diversi dal solito per stimolare l’intelligenza del cane, ad esempio. Oppure, più semplicemente, potremmo darci un obbligo: fare una passeggiata di un’ora con loro almeno una volta al giorno.

In particolare però, tra tutte le razze che esistono ce ne sono alcune antichissime. Infatti, queste razze di cane che troviamo anche in Italia sono le più vecchie del Mondo. Vediamo quali sono.

Partiamo con le prime due

Parliamo naturalmente di uno dei cani più desiderati e più amati, sarà per la loro dolcezza o per il loro aspetto che ricorda quello di un leone. Il Chow Chow risale i secoli, infatti, archeologi e biologi hanno accertato la presenza di questa razza nella Cina settentrionale almeno nel 200 avanti Cristo. L’unicità di questa razza è legata alla loro lingua: si tinge di un colore che va dal blu al nero.

Un’altra razza davvero antichissima è lo Shar Pei. Anche in questo caso, l’origine la troviamo in Cina e il suo nome vorrebbe dire “pelle di sabbia”. Infatti, la caratteristica principale dello Shar Pei è il pelo che troviamo molto corto e a tratti ruvido. Il suo ruolo principale era legato alla caccia del cinghiale, ma con l’evoluzione è diventato anche un ottimo cane da compagnia. Si tratta di un cane fiero e indipendente che può rendere felici sia le famiglie con i bambini piccoli sia i single.

Queste razze di cane che troviamo anche in Italia sono le più vecchie del Mondo

Infine, non possiamo non menzionare il Saluki. Cane nobilissimo, le sue origini sono da ricercarsi nell’Egitto di Cleopatra. Il Saluki appare intorno al 330 avanti Cristo ed è la razza di cane meno diversa dal lupo. Corrono velocissimi e nel passato erano usati come cani da caccia.

Approfondimento

Sembra impossibile ma si può far convivere cani e gatti nella stessa casa.