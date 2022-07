Queste razze adatte come primo cane sono tra le 10 più affettuose e intelligenti del Mondo e non perdono pelo

Come sappiamo, la scelta di adottare un cane non deve essere presa con superficialità. Un animale non è un giocattolo né un passatempo. Un cane dovrebbe fare parte della famiglia in quanto membro a tutti gli effetti. Proprio per questo, se non si è in grado di accudirlo per mancanza di tempo, sarebbe il caso di accantonare quest’intenzione.

Invece, se si ha voglia di adottarne uno per prendersene cura, donando e ricevendo amore, vi sarebbero delle accortezze a cui prestare attenzione. In primis, la scelta di una razza, piuttosto che un’altra, è importante, in quanto ogni razza ha delle proprie peculiarità.

Vi sono razze difficili da addestrare per cui, se cerchiamo un primo cane, sarebbe opportuno evitarne alcune, almeno fin quando non saremo pronti. Tuttavia una cosa che accomuna tutte le razze di cane è la loro lealtà nei confronti della famiglia e il fatto che ci dimostreranno sempre il loro amore incondizionato, con il loro linguaggio del corpo.

Al Mondo ne esistono tantissime, ma tra le 10 razze più affettuose e intelligenti ve sono 3 che non perdono neanche pelo. Pertanto, se non vogliamo la casa piena di peli, se vogliamo ricevere coccole tutto il tempo e se vogliamo che il nostro cane ci ascolti, ecco quali bisognerebbe adottare.

Il primo non si scorda mai

Queste razze adatte come primo cane sono il Barboncino, il Coton de Tulear e il Chin Giapponese. Tutte e 3 sono tra le più intelligenti e le più socievoli. Infatti hanno un ottimo rapporto con gli estranei, ma anche con gli altri cani. Persino con i gatti andrebbero d’accordo.

Il Barboncino rientra nella classifica dei top 5 per quanto riguarda l’intelligenza. È estremamente leale nei confronti della famiglia, che difenderà sempre. Infatti, all’inizio tende ad abbaiare, se non dovesse conoscere un ospite. Tuttavia, smetterà e farà le feste praticamente subito. Il Barboncino, inoltre, è ai primissimi posti tra le razze che non perdono pelo. Quindi, è la razza ideale per chi soffre di allergie al pelo, nonché è anche tra le quelle più longeve.

Il Coton de Tulear è una nuvola bianca e soffice che, nonostante questo, è anallergico e non perde pelo. È molto simile al Barboncino come temperamento. Intelligente, affettuoso, socievole, amerà la propria famiglia ed è adatto sia ai bambini che agli anziani. Inoltre è anch’esso tra le razze di cane più longeve.

Il Chin Giapponese è di un’affettuosità unica. È davvero perfetto per essere il primo cane, poiché ha tutte le qualità che si ricercano in un cane. A differenza delle altre due razze, però, ha una perdita di pelo durante la muta.

Se, dunque, siamo inesperti, poiché non abbiamo mai avuto un cane e vorremmo adottarlo, oppure se volessimo regalarlo ad un anziano, queste 3 razze sono ideali. Inoltre il Barboncino, come aspettativa di vita, potrebbe arrivare fino a 17 anni in condizioni ottimali. Il Coton de Tulear fino a circa 15 anni, mentre il Chin Giapponese fino a circa 14 anni.

