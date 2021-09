Abbiamo poche idee per un aperitivo in compagnia e quelle che abbiamo le riproponiamo sempre? Niente paura. Stop all’aperitivo monotono. C’è una ricetta sfiziosa e speciale che salverà la nostra serata.

Tra l’altro è preparata con un alimento che viene considerato un super food e che è molto in voga in questo momento. Gustoso, perfetto per tantissimi piatti e ricco di grassi sani. Si tratta dell’avocado.

Lo usiamo solitamente nelle insalatone, oppure in un buon toast assieme ad uovo e salmone. Per non parlare del guacamole che è perfetto sopra il pane bruschettato o per accompagnare i nachos.

Siamo sicuri di aver mangiato l’avocado in tutte le forme?

Ma lo abbiamo mai provato sotto una forma diversa? Magari più arrotondata e morbida tipo una polpetta? E allora ecco la ricetta. Queste polpette preparate con questo ingrediente particolare saranno la svolta perfetta per il nostro aperitivo con gli amici.

Ingredienti:

2 avocado maturi

6/7 pomodori pachino

2 uova

40 gr di burro (oppure 80 gr di olio di semi)

1 scalogno

100 gr di farina 00

20 gr di succo di limone o lime

Sale q.b

Olio evo

Pan grattato.

Prima di tutto peliamo gli avocado e togliamo la polpa interna. Mettiamola in un frullatore e frulliamo per circa 30 secondi. Lasciamo da parte il nostro composto.

Nel contenitore, va bene anche se ancora sporco di residui, uniamo il succo di limone, il burro (o l’olio di semi) e un pizzico di sale e olio evo. Frulliamo ancora. A questo punto aggiungiamo lo scalogno e i pomodorini tagliati a pezzetti.

Queste polpette preparate con un ingrediente particolare saranno la svolta perfetta per il nostro aperitivo con gli amici

Continuiamo a frullare per qualche minuto con una velocità più bassa. Aggiungiamo a questo punto la farina. Il composto diventerà più duro e difficile da amalgamare. Aumentiamo la velocità e aiutiamo il composto ad unirsi bene con un cucchiaio. Lasciamo raffreddare qualche minuto.

A questo punto aggiungiamo al tutto le uova e gli avocado frullati che avevamo da parte. Frulliamo ancora per circa 30 secondi ad alta intensità.

Controlliamo la consistenza del nostro composto. Dovrà essere abbastanza omogeneo e in grado di essere ben lavorato. Aggiungere farina oppure olio a seconda che la densità del nostro mix sia troppo morbida o troppo dura. Tenere qualche minuto in frigo.

C’è rimasto solo da creare le nostre polpette. Prendiamo quindi il nostro impasto e formiamo delle palline rotonde scegliendo noi le dimensioni. Bisogna passarle poi nel pan grattato e nell’olio. Infine distribuire le polpette su una teglia preparata con carta da forno. Cuocere a 180° per 10 minuti circa e finire con 5 minuti di grill per conferire croccantezza alle nostre polpettine. Possiamo anche passarle in una padella preriscaldata.

Lasciamo raffreddare un poco e serviamo con la maionese, guacamole o salse a piacere. Aperitivo salvo!