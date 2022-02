Le prossime vacanze “ufficiali”, previste da tutti i calendari, sono quelle pasquali.

Queste potrebbero sembrarci una vera oasi in mezzo ad un deserto, la vita di tutti i giorni, fatto di impegni continui e attraversato da una pandemia con alti e bassi.

Già da ora possiamo iniziare a pensare a cosa fare e a dove andare, perché solo programmare ci strappa un sorriso e ci da un anticipo del mood vacanziero.

Però, per divertirsi, rilassarsi e conoscere nuovi posti mozzafiato, non c’è bisogno di attraversare mezzo Mondo e viaggiare per “millemila” chilometri.

L’Italia, infatti, potrebbe stupirci ed essere proprio la nostra destinazione finale come vedremo in questo articolo.

Queste pittoresche cittadine in Italia, affacciate sul mare o sul lago, sono mete ideali per le vacanze di Pasqua 2022

Come anticipato dal titolo, ogni cittadina che scopriremo o è a picco sul mare o è incastonata sulle sponde del lago.

Ma quale mare e quale lago? La distesa salata e cristallina è quella del mar Adriatico e ci muoveremo su una costa del sud-Italia.

L’immensa superficie dolce, invece, lambisce ben tre regioni del nord-Italia ed è il lago più grande che c’è.

Curiosi di sapere di più? Allora, andiamo a scoprire quali sono queste pittoresche cittadine in Italia, tra paesaggi naturali da sogno, arte e storia.

Il Gargano

La prima meta che raggiungiamo è il Gargano chiamato anche “sperone d’Italia” per la sua forma sporgente che incurva la lunga e stretta Puglia.

Alcune delle città più belle da visitare sono:

Mattinata, in una conca tra due colline ma vicino al mare dove poter ammirare la Baia delle Zagare;

Vieste, suggestivo paesino arrampicato sulle rocce, con il Pizzomunno, il Faro e Punta San Francesco;

Peschici e le sue infinite baie;

Rodi garganico tra spiagge e chiesine.

Tuttavia, il Gargano è anche altro.

Per esempio, possiamo immergerci nella Foresta Umbra, riserva naturale, che lambisce tra l’altro i comuni di Vieste e Peschici.

Oppure, fare del trekking sui monti della Daunia.

Il lago di Garda

Cambiamo totalmente zona dirigendoci sul maestoso lago di Garda.

Qui possiamo visitare città-gioiello come:

Sirmione con il suo fiabesco castello Scaligero e le grotte di Catullo;

Riva del Garda con il suo Bastione e i mille scorci fotografici;

Gardone Riviera e il Vittoriale degli Italiani;

Limone sul Garda tra piazzette e belvederi panoramici con l’imperdibile Limonaia del Castèl.

