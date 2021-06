Quando si piantano i fiori nel giardino c’è sempre quel problema se piante stagionali, perenni o annuali. Poi c’è anche il discorso della fioritura che magari è lenta e poi c’è il discorso degli insetti che le attaccano e le uccidono. Insomma se nella testa c’è il pensiero di fare un giardino bisogna sapere che non è proprio una passeggiata di salute.

Queste piante rapide a crescere e resistenti sono ottime per un giardino sempre vivo

Per questo motivo infatti si consigliano delle piante facili da gestire: che si proteggono da sole e che crescono velocemente. Unica cosa che dobbiamo fare è dare loro l’acqua e potarle. È fondamentale tagliarle perché sono piante infestanti quindi crescono veramente tanto. Quindi queste piante rapide a crescere e resistenti sono ottime per un giardino sempre vivo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ipomea indica

Questa pianta rampicante è una pianta perenne che arriva fino ad un’altezza di 6 metri. È quindi fantastica con i suoi deliziosi fiori per recinzioni, staccionate e muri che in poco tempo ricoprirà tutti. Ha però bisogno di piccoli supporti per crescere in altezza.

Digitalis purpurea

Questa pianta è una vera sorpresa perché cresce fino ad 1 metro ed è una pianta veramente elegante grazie ai suoi steli sempre diritti. Inoltre d’estate regala tantissimi fiori tubolari all’ingiù.

Buddleja davidii

Anche questo è un fiore veramente bello e che cresce molto facilmente. Viene dalla Cina ma si trova tantissimo anche nei nostri giardini. È una pianta che regala tantissimi fiori profumati chiusi in dei gruppi di fiori come se fosse una pannocchia. È molto resistente infatti si trova bene sia nel climi caldi sia in quelli freddi.

Centaurea cyanus

Questo fiore, chiamato comunemente fiordaliso, è un annuale che è fantastico se piantato nelle aiuole con un po’ di roccia. E si trova in varie colorazioni viola, rosa, giallo e rosso.

Approfondimento

Per far crescere al meglio le melanzane dell’orto bisogna piantarle vicino a questa pianta che tiene lontani anche gli afidi.