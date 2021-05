Diversi studi rivelano che i fiori, oltre ad avere un impatto estetico rilevante, donano benefici alla mente, diminuendo lo stress e allontanando la depressione. I colori stimolano la creatività e riescono a regalare un senso di pace all’uomo. Infatti è ben nota la terapia, non ufficiale, del colore o cromoterapia, utilizzata per curare ancora oggi alcuni disturbi. Avere un balcone o un giardino colorato non potrà che mettere di buon umore, aggiungendo una soddisfazione mentre ci prendiamo cura delle piante. È importante scegliere delle tipologie più semplici da gestire, resistenti, che possano fiorire più a lungo possibile.

Vediamo come queste piante perenni ornamentali regaleranno ai nostri terrazzi e giardini una fioritura mozzafiato piena di colori brillanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Perché scegliere i lupini

Il lupino da fiore fa parte della famiglia delle Fabacee, ed è una pianta erbacea perenne, nata nel Nord America. In Italia la più diffusa è la varietà bianca, perché più resistente e adattabile. Può aggiungere altezze di un metro e mezzo. I suoi fiori particolarissimi sono racchiusi in dei grappoli, nell’apice dell’arbusto, ed esplodono nel periodo primaverile da maggio a settembre. È incredibile come le diverse varietà siano ricche di tonalità pastello fino ai colori più sgargianti, sopportando bene anche le alte temperature. Il lupino attrae molti impollinatori e aiutano a migliorare la fertilità del terreno, donano l’azoto, utile anche alle altre piante.

Coltivazione e cure

È consigliabile piantare il seme, perché trapiantarle appare più complicato. Se si vuole seminare in giardino in terra, farlo nel periodo invernale, per vederli fiorire in piena estate. Se invece si desiderano in vaso, meglio all’inizio della primavera. I lupini prediligono un terreno acido e argilloso, non hanno bisogno di particolari fertilizzanti. Amano stare in pieno sole, ma se c’è troppo caldo e umido, meglio a mezz’ombra. Durante la crescita tenere il terreno umido, una volta che le radici si saranno sviluppate sopporteranno anche la siccità.

Ecco perché queste piante perenni ornamentali regaleranno ai nostri terrazzi e giardini una fioritura mozzafiato piena di colori brillanti.