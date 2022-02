In inverno il giardino potrebbe sembrare triste e spoglio. Fortunatamente, però, esistono piante, resistenti al freddo, capaci di donare un tocco di colore. Sono molto versatili, di facile coltivazione e di resa sicura. Sono originarie dei Paesi del nord Europa e derivano dall’ibridazione del cavolo comune. Negli anni si sono diffuse in tutto il Mondo e in Giappone, in particolare, hanno trovato una seconda patria tanto da diventare un portafortuna da regalare durante le festività.

Come coltivarle

I cavoli non sono solo ortaggi buoni da mangiare, ma esistono diverse varietà decorative che non hanno niente da invidiare alle altre piante fiorite.

I cavoli ornamentali, infatti, si trovano facilmente nei vivai e sono molto apprezzati perché necessitano di poche cure. Devono essere collocati in luoghi luminosi e soleggiati, rigorosamente all’aperto. Resistono a temperature molto rigide, ma temono le gelate notturne, così come l’aria secca delle case. Il terreno deve essere costantemente umido, ma non fracido, altrimenti le radici marciscono. Se si trovano in un luogo soleggiato, vanno innaffiate quotidianamente. Se invece si trovano in posizione di penombra, basta farlo ogni 2-3 giorni. È importante eliminare subito le foglie danneggiate, perché solo in questo modo la pianta riuscirà a mantenere un aspetto rigoglioso. Non bisogna dimenticare la concimazione: ogni 2 giorni bisogna somministrare un concime liquido, diluito in acqua, specifico per piante da fiore. Se si seguono questi pochi e semplici consigli, a primavera inoltrata potranno anche fiorire.

Queste piante ornamentali in vaso sono economiche, di grande effetto e perfette per colorare giardini e balconi anche d’inverno

Queste piante ornamentali sono abbastanza simili agli ortaggi dai quali derivano, ma si differenziano per il fatto che le foglie rimangono ben aperte, sono arricciate e assumono colorazioni spettacolari. Le più comuni sul mercato sono sicuramente quelle viola, ma esistono altre varietà molto belle. Ci sono i Coral Queen e i White Peacock, molto raffinate ed eleganti, con foglie sfrangiate e il cuore corallo o bianco. I Crane White e il Sun Rise hanno invece teste piccole, portamento eretto e foglie verde oliva, l’interno è rispettivamente bianco e rosa.

I cavoli ornamentali sono anche adatti alle composizioni e per le loro dimensioni occupano sempre un ruolo centrale. In genere vengono accompagnati da un anello di callune, eriche, edera o ciclamini.

Queste piante ornamentali in vaso, però, non hanno solo funzione decorativa, si tratta di cavoli a pieno titolo e come tali possono anche essere mangiati. Sono decisamente nutrienti, poiché ricchi di proteine, sali minerali e vitamine. Se si eliminano le foglie più esterne e vecchie, le altre, ad esempio, possono essere usate per preparare dei fagottini ripieni a piacere, gustosi e colorati.

Lettura consigliata

Non solo gli involtini di verza ma anche quelli di cavolo nero sarebbero perfetti per contrastare stanchezza e malanni di stagione