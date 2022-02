Gli appassionati di giardinaggio vorrebbero essere circondati da piante e fiori anche d’inverno. Fortunatamente, esistono delle specie che si adattano all’umidità e agli sbalzi di calore delle case e che, se ben curate, sono in grado di fiorire anche durante la stagione fredda, regalando freschezza e vivacità. Le piante d’appartamento, che fioriscono in inverno, hanno bisogno di alcune condizioni favorevoli. Prima di tutto, bisogna posizionarle in un angolo luminoso della casa, evitando, però, le correnti d’aria e il calore eccessivo e diretto dei termosifoni. Inoltre, è bene evitare i ristagni d’acqua, limitando le innaffiature solo quando sono veramente necessarie.

Queste piante da interno fioriranno anche d’inverno e renderanno la casa più accogliente e colorata

Se si ama la natura, bisogna circondarsi di verde e fiori anche durante la stagione fredda. Tutte le piante in vaso possono stare dentro casa, ma alcune sono più indicate di altre.

La Saintpaulia o Violetta africana è una pianta d’appartamento, che predilige gli ambienti umidi e ombrosi. È caratterizzata da foglie polpose, ricoperte da una delicata peluria chiara e da bellissimi fiori viola, rosa, blu o bianchi. Per evitare la formazione di muffa, che potrebbe danneggiare la pianta, è importante innaffiarla dal piattino.

L’Anthurium è la pianta ornamentale per eccellenza, grazie alla sua fioritura continua. È caratterizzata da foglie cuoriformi e da fiori rosso rubino. Ama i luoghi luminosi, ma non i raggi di sole diretti e tanto meno i colpi d’aria. Va annaffiata frequentemente evitando i ristagni e, soprattutto in inverno, è importante nebulizzare le foglie per evitare che l’aria secca le danneggi.

L’Elleboro o Rosa di Natale è una piccola piantina apparentemente delicata, ma in realtà molto robusta e resistente. Ha foglie palmate e bellissimi fiori bianchi, screziati di rosa o porpora. Non va mai esposta direttamente al sole e va annaffiata una volta alla settimana.

La Schlumbergera

La Schlumbergera o Cactus di Natale è una pianta grassa, che fiorisce intensamente durante i mesi invernali. Le sue foglie sembrano piccole falangi attaccate l’una all’altra, che terminano con un bellissimo fiore bianco, rosso, viola o fucsia. Deve essere posizionata in un ambiente molto luminoso e arieggiato. Nel periodo estivo bisogna annaffiarla circa una volta a settimana, in inverno molto meno. È una pianta purificatrice dell’aria, infatti per fiorire consuma molta anidride carbonica e di notte sprigiona ossigeno. È particolarmente adatta per la camera da letto.

