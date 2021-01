Capita di sentirsi giù di morale senza sapere perché. Le vacanze di Natale stanno per finire e questo può rendere tristi. Il ritorno alla vita normale e i chili accumulati dalle abbuffate natalizie sono i nemici di ogni inizio anno.

In questo caso molte persone ricorrono a soluzioni drastiche, affidandosi alle opinabili diete delle star o, nei casi più gravi, a farmaci dimagranti.

La stessa cosa vale per l’alone di tristezza: è facile cadere nella trappola dell’angoscia e credere che niente ci risolleverà.

In entrambi i casi non bisogna demordere e seguire qualche piccolo consiglio.

Infatti, la natura ci viene incontro con delle meravigliose sorprese.

Queste piante aiutano a dimagrire e ad essere più felici

La Rodiola rosa e la Griffonia sono conosciute per essere le piante della felicità. Nonostante le loro caratteristiche comuni, hanno origini profondamente diverse.

Difatti, la Rodiola è tipica delle zone fredde e la si può trovare sia nelle Alpi francesi che in Irlanda e America del Nord. Diversamente, la Griffonia nasce nelle zone umide dell’Africa.

Considerate amiche del benessere psicofisico della persona, entrambe influiscono sulla serotonina, l’ormone responsabile dell’umore.

Più precisamente, la serotonina condiziona la qualità del sonno ed il senso di sazietà. Bassi livelli di serotonina nell’organismo portano a fame nervosa e disfunzioni del ciclo sonno-veglia, incidendo negativamente sullo stato mentale della persona.

Una questione di causa-effetto

Gli esperti hanno notato che sia la Rodiola rosa che la Griffonia agiscono direttamente su questo ormone apportando grandi benefici. Dormire meglio significa anche avere meno appetito ed essere emotivamente più distesi.

Si tratta comunque di un circolo di causa-effetto in cui una condizione è il risultato di un’altra. E qui il sonno è la chiave di tutto.

Come utilizzarle

Dopo aver spiegato perché queste piante aiutano a dimagrire e ad essere più felici, vediamo come utilizzarle.

In erboristeria troviamo sia le radici per preparare degli infusi che gli integratori alimentari.

Per quanto riguarda gli integratori, i migliori sono quelli di Griffonia, Rodiola e Magnesio B-6, facili da assumere e adatti a tutte le tasche.

Qualunque sia la scelta sulla modalità di assunzione, le due piante saranno di grande aiuto per iniziare l’anno con la carica giusta.