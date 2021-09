La natura dei nostri animali è molto più selvatica di quello che pensiamo. Alimenti che per noi risultano disgustosi per loro sono un appetitoso spuntino. Ormai siamo abituati ad alimenti confezionati che poco hanno a che fare con l’alimentazione naturale di cane e gatto. Ma c’è un cibo che continuiamo a proporre al nostro cane senza problemi. Si tratta delle ossa che acquistiamo nei negozi di animali o dal macellaio. Infatti, non c’è niente di meglio che un osso per far trascorrere al cane il tempo da solo più piacevolmente. E ne esistono di tantissime tipologie, forme e gusti.

Tuttavia, queste ossa che abbiamo sempre dato al cane potrebbero essere pericolose per la sua salute. Infatti, non tutti gli alimenti casalinghi apportano benefici. E a volte non si conoscono davvero le conseguenze di un gesto che sembra innocuo. Le ossa possono assolutamente essere date al cane, ma con quale attenzione. Essendo ricche di sali minerali, sono un toccasana per mantenere i denti puliti. Anche la presenza di midollo osseo ricco di grassi ha effetti benefici. L’importante è non eccedere mai nella quantità. Ma vediamo quali ossa non dovremmo mai dare ai nostri amici a quattro zampe.

Queste ossa che abbiamo sempre dato al cane potrebbero essere pericolose per la sua salute

Le ossa migliori da dare al cane secondo i veterinari sono quelle polpose. Ciò significa che devono avere uno strato di pelle e grasso. Tra queste elenchiamo le zampe di gallina, il collo di tacchino, le ossa di agnello, le costolette, il dorso e la coda del bovino.

Purtroppo, però, si rischia di commettere un errore se le si compra in macelleria. Il padrone non ama dare le cose crude ai cani, ma con le ossa sbaglia. Infatti, uno degli alimenti più pericolosi è proprio l’osso cotto. Da crudo questo è elastico e si rompe difficilmente. Da cotte, invece, diventano morbide e farinose e quindi possono creare otturazioni e blocchi intestinali.

Tuttavia, esistono delle specie animali le cui ossa sono sconsigliate per il cane anche crude. Parliamo di quelle del tacchino (tranne il collo). Queste hanno una struttura interna a nido d’ape che tende a scheggiarsi. Anche l’osso di maiale e di cinghiale sono poco sicure perché possono trasmettere la pseudorabbia. Anche l’osso buco e le ossa troppo dure e scarne sono da evitare. Un altro consiglio per il benessere del cane è dargli ossa di dimensioni abbastanza grandi. Così è costretto a masticare e non può ingoiarle intere.