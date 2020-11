Nell’ambito delle vecchie lire che oggi riescono a valere ancora una cifra interessante ci sono sicuramente le mille lire di Giuseppe Verdi. Queste mille lire di Giuseppe Verdi così rare da valere una piccola fortuna e che videro la luce nel 1968. Se in condizioni perfette possono infatti valere fino a 1000 euro, che, al giorno d’oggi sono decisamente molto più di un semplice contro cambio. Vediamo assieme ai nostri Esperti le caratteristiche tecniche di questa banconota e le sue quotazioni, in base all’usura.

La banconota

In molti sicuramente ricorderanno questa storica banconota che aveva il compositore e patriota emiliano sulla destra, il valore in lettere e cifre al centro, assieme a una ben visibile testa di Medusa. E, infine la ripetizione del numero 1000 in basso a sinistra. Una caratteristica peculiare di questa banconota, i molti spazi bianchi, presenti un po’ ovunque.

Il suo valore in base alle condizioni

Come spesso accade per le banconote, tra il cosiddetto fior di stampa, ossia l’integrità praticamente perfetta e uno stato quantomeno discreto, le cifre in ballo cambiano abbastanza. Quando, infatti parliamo di una banconota perfetta, questa non deve assolutamente avere increspature o pieghe nella carta. l’immagine e i colori devono essere nitidi, la carta di ottima consistenza e la lucentezza quella originale. In questo caso, queste 1000 lire di Giuseppe Verdi così rare da valere una piccola fortuna, toccano la cifra di circa 1.000 euro.

Il valore scende con lo stato di usura

Il valore scende ovviamente se la banconota non è in condizioni perfette. Nel caso in cui, ad esempio, la banconota presenti un paio di piccole pieghe e qualche macchiolina del tempo, parliamo comunque e una valutazione tra i 700 e gli 800 euro. Ben diversa, invece la situazione, ed è quella più comune, che le 1000 lire di Giuseppe Verdi siano piegate in più punti, presentino qualche piccola scritta, ma assolutamente nessun buco nella carta. È questo il caso in cui la valutazione scenda della metà, rispetto alla quotazione massima. Il che vuol dire, comunque possedere una banconota sola del valore di 500 lire, ossia quasi un milione del vecchio conio.

