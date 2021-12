Non è sempre facile riuscire ad organizzare tutto quanto in tempo, soprattutto quando si tratta di vacanze. Basta, infatti, un imprevisto familiare oppure lavorativo per ritrovarsi a dover programmare un viaggio proprio last minute. Noi di ProiezioniDiBorsa lo sappiamo e per questo vogliamo venire incontro ai nostri lettori. Infatti, queste mete sono perfette per chi deve organizzare le vacanze del ponte dell’Immacolata all’ultimo minuto. Vediamo insieme di quali si tratta.

Passare delle belle vacanze organizzando all’ultimo minuto è possibile ed economicamente conveniente

Sono tantissime le famiglie che decidono di passare il ponte lontano da casa, organizzando dei piccoli viaggi fuori porta. Proprio per venire incontro a questa esigenza dei nostri lettori, negli scorsi articoli abbiamo presentato alcune mete stupende non troppo lontane da casa. Ad esempio abbiamo spiegato perché vale la pena visitare i bellissimi borghi di Bormio e Fenis durante le giornate del ponte. Allo stesso modo abbiamo scoperto alcune straordinarie località in cui passare dei piacevoli fine settimana. Oggi andremo, invece, a presentare alcuni posti da visitare nel momento in cui ci si fosse ritrovati a non sapere dove sbattere la testa in occasione del ponte dell’Immacolata.

Una delle mete last minute, che si potrebbe visitare se si abita a Milano o nelle vicinanze, potrebbe essere Domodossola. Qui gli amanti della storia potranno perdersi tra antiche stradine medievali e scoprire gli antichi palazzi rinascimentali che si affacciano su Piazza del Mercato. Inoltre, a poca distanza dalla città si trova il Sacro Monte di Domodossola, patrimonio dell’Umanità, la cui bellezza è anche riconosciuta dall’Unesco. Infine, gli amanti della buona cucina potranno sbizzarrirsi assaggiando le birre, ma anche degustando il cioccolato di produzione locale. Anche il tragitto è semplice e veloce. È possibile raggiungere questa bellissima località impiegandoci poco più di un’ora e mezza da Milano in macchina. Un’altra alternativa può essere il treno, arrivando a destinazione in massimo due ore.

Queste mete sono perfette per chi deve organizzare le vacanze del ponte dell’Immacolata all’ultimo minuto

Un’altra città da visitare durante il ponte dell’Immacolata last minute potrebbe essere Aosta. In questa città sarà possibile divertirsi visitando mercatini di Natale e antichi resti archeologi. Infatti, nel capoluogo della Valle d’Aosta è possibile visitare alcuni interessanti resti romani, tra cui spiccano il Criptoportico, l’antico Teatro e il maestoso Arco di Augusto. Inoltre a partire dal 20 di Novembre nel centro storico della città è possibile scoprire il “Marché Vert Nöel”. In questo mercatino di Natale sarà possibile assaggiare alcune delle eccellenze della gastronomia locale.

Approfondimento

Ecco l’imperdibile evento natalizio capace di regalare delle bellissime giornate invernali a tutta la famiglia