Questi anni difficili hanno portato la maggior parte di noi ad avere la necessità di ricaricare le pile. Oggi parliamo, infatti, di come concederci una piccola fuga dalla città verso il mare. Per par condicio sveliamo due paradisi mozzafiato, uno situato nel Nord Italia e l’altro nel Sud. Queste località italiane da visitare a maggio grazie al loro mare limpido e pulito e alle loro bellezze naturali ci concederanno un bagno di relax e cultura. Vediamo insieme quali sono.

Il Cilento, Campania

Una meta non troppo commerciale è sicuramente il Cilento, la parte più meridionale della Campania che ha come suo capoluogo di provincia la città di Salerno.

In quest’area spiccano punti di interesse come Punta Licosa, Castellabate, Pioppi e Pollica. Il mare in questa zona è spesso contrassegnato dalle bandiere blu.

Non mancano, però, anche delle meraviglie archeologiche come Paestum e Velia. Un’altra meraviglia da non perdere è il Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, inserito nella lista dei patrimoni dell’UNESCO. Un territorio, dunque, sicuramente da annoverare tra le località italiane da visitare a maggio: grazie al loro mare limpido e pulito e alle loro bellezze naturali ci concederanno un bagno di relax e cultura.

Le Cinque Terre, Liguria

Fra la riviera ligure di Levante e la Toscana si stagliano dei panorami meravigliosi e delle acque cristalline che si possono visitare con dei tour privati in barca.

Le cinque città da visitare sono Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore. In questi deliziosi borghi, oltre a godersi attimi di meritato svago, si potrà accedere ad un’ottima e variegata offerta culinaria. Inoltre sono anche famosi gli itinerari di trekking. Un percorso che permette di godersi un bel panorama è la Via dell’Amore.

