Queste le regole per apparecchiare a Natale secondo il bon ton

Tutto è pronto per questo Natale 2021, albero compreso. Se ci mancano alcuni regali, ecco due idee originali per i nostri migliori amici e per i parenti più scontrosi. Abbiamo scelto anche il menù perfetto, piatti principali e accompagnamenti vari.

Ma non abbiamo nessuna idea di come apparecchiare la tavola. Amanti delle tovaglie abbiamo tirato fuori quelle che ci sembrano più belle. Ne abbiamo una in stile Natale con renne e babbo sulle tonalità del rosso, una con la neve sulle tonalità del blu. Ma siamo davvero sicuri che siano gli elementi giusti per la nostra tavola?

Anche il giorno di Natale lo stile è importante, soprattutto se dobbiamo impressionare i suoceri che sembra che ogni anno abbiano qualcosa da dire. Il nostro stile è originale e giovanile, ma loro apprezzano di più uno stile classico e monocolore. Come accontentare proprio tutti?

La prima cosa da fare è scegliere la tovaglia giusta

Come abbiamo visto sopra, la tovaglia è uno degli elementi principali per rendere la tavola perfetta per il pranzo del 25 dicembre. Scegliamola monocolore se abbiamo piatti colorati oppure qualcosa in fantasia se i piatti da utilizzare sono tinta unita. In questo modo possono seguire i tovaglioli: secondo il galateo, infatti, potremo usarne di stoffa, ma mai di carta. Il tovagliolo di carta è considerato inappropriato soprattutto per gli eventi con amici e parenti.

Anche se di stoffa, è consigliabile usare un tovagliolo tinta unita per le tovaglie colorate e abbinarne di colorati per le tovaglie monocolore. Se per esempio ci piace la tovaglia bianca, possiamo abbinarci dei tovaglioli rossi in tema natalizio con piatti raffinati a bordi dorati. Ma non esageriamo troppo. Facciamo in modo di non superare i tre colori per mise en place, soprattutto se si tratta di colori caldi e forti alla vista. Se, invece, il nostro tavolo è in cristallo o di un legno prezioso e levigato va più che bene anche un runner con trame originali.

Queste le regole per apparecchiare a Natale secondo il bon ton

Il galateo stabilisce con esattezza l’apparecchiatura e il posizionamento di tutte le posate, nonché il loro utilizzo. Ma non è detto che tutti conoscano queste regole, quindi meglio mettere semplicemente una forchetta a sinistra e un coltello sulla destra, ricordandoci che la lama va sempre all’interno.

I bicchieri potranno essere 3: oltre a quello dell’acqua e del vino, consideriamone uno per le bollicine da brindisi. Andranno disposti sopra la punta del coltello, circa a 5 cm tenendo quello dell’acqua più vicino e poi via via gli altri disposti in diagonale.

Il tovagliolo va a sinistra, ma se ne usiamo colorati potremo anche adagiarli sopra il sottopiatto, magari legandoli con un fiocco. Il sottopiatto può essere in cristallo, in stoffa o in ceramica.

Ecco che in pochissimi gesti abbiamo creato una tavola fantastica e di stile, usando queste regole per apparecchiare a Natale secondo il bon ton.