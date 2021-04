Non è semplice trovare ricette originali e che siano in grado di sorprendere i nostri commensali. Ma oggi vedremo un piatto che ci riesce appieno. Spiegheremo quali sono gli ingredienti e dettaglieremo tutta la ricetta.

I protagonisti principali del piatto sono i funghi, che assoceremo al tipico pane sardo che tutti conosciamo. In poche parole: vedremo che queste lasagne di pane carasau ai funghi conquisteranno tutti.

Ingredienti

Per questa ottima ricetta avremo bisogno dei seguenti ingredienti, per quattro persone:

a) una confezione di pane carasau;

b) 500 gr di passata di pomodoro;

c) due spicchi d’aglio;

d) una cipolla;

e) 150 gr di funghi porcini;

f) 15 gr di funghi secchi;

g) mezzo bicchiere di vino bianco;

h) brodo vegetale;

i) olio;

l) prezzemolo;

m) sale;

n) pepe.

Il procedimento

Per preparare le nostre lasagne, iniziamo preparando il brodo vegetale. Possiamo prepararlo da noi oppure usare i classici dadi, per fare più in fretta.

Il secondo passo sarà il soffritto, che otterremo mettendo in padella uno spicchio d’aglio assieme all’olio. Subito dopo aggiungiamo la passata di pomodoro, il sale ed il pepe. Cuociamo per dieci minuti questo preparato.

Ora tocca ai funghi: puliamo i porcini e tagliamoli a fettine. Quelli secchi invece vanno messi in ammollo in acqua fredda per circa un quarto d’ora. Passato questo tempo strizziamoli, ed aggiungiamoli alla passata. Poi tritiamo il prezzemolo ed aggiungiamolo anche quello.

Prepariamo un altro soffritto, con il secondo spicchio d’aglio e la cipolla. Qui aggiungiamo i funghi porcini e li rosoliamo un po’. Poi rovesciamoci su il vino, ed una volta evaporato, aggiungiamo i funghi alla passata. Lasciamo cuocere a fiamma bassa per cinque minuti ed il nostro ripieno è pronto.

Ora stendiamo il pane carasau in una pirofila, poi bagniamolo con il brodo. A questo punto è il momento di aggiungere il condimento: mettiamo uno strato di passata, e poi di nuovo pane bagnato da brodo. Andiamo avanti fino a quando la passata sarà finita.

Mettiamo tutto in forno per quindici minuti a 180 gradi, ed ecco che avremo preparato il nostro originalissimo piatto. È garantito: queste lasagne di pane carasau ai funghi conquisteranno tutti.