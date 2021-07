Non ci sono molte parole per descriverle. Sono un luogo magico dove rifugiarsi lontani da caos e stress quotidiano. Si vive circondati da una natura incontaminata, in pace con sé stessi e con il mondo. È uno di quei luoghi che tutti dovrebbero visitare almeno una volta nella vita. La tranquillità che si respira è un modo per riconnetterci col mondo e con la natura stessa.

Sono le Isole Faroe. Queste isole paradisiache sono un’oasi di pace immersa nel verde e fuori dal mondo. Sono costituite da 18 isole che formano un arcipelago tra l’Islanda e la Scozia. Fanno parte della Danimarca, anche se hanno ottenuto l’autonomia sulla politica interna nel 1948.

Queste isole sono la meta perfetta per tutti quei viaggiatori che vorrebbero trascorrere una vacanza all’insegna del contatto con la natura e all’aria aperta. Ideali per escursionisti e per amanti dei panorami naturalistici, sono diventate famose per i loro spazi aperti incontaminati circondati dal verde.

Il periodo ideale per visitare le Isole Faroe è d’estate, quando si può godere di una vegetazione verdeggiante e rigogliosa. Uno dei lati positivi di questo luogo è che non è per niente costoso, ma soprattutto non è mai affollato. Questo lo rende una meta ideale per coloro che vogliono scappare dal caos estivo. Le cose da vedere sono tantissime, e sono tutte collegate con la natura:

Isola di Vagar: è l’unica isola dell’arcipelago che ospita l’aeroporto. È ricca di strade panoramiche da percorrere a piedi o con un’auto a noleggio;

Tórshavn: è la capitale delle Isole Faroe. È diventata famosa per essere la capitale più piccola al mondo, ma anche per le sue case colorate di tantissimi colori diversi. Anche qui ci sono tantissimi percorsi naturalistici e panoramici da fare;

scogliere di Vestmanna: si trovano nell’isola di Sterymoy, la stessa che ospita la cittadina di Tórshavn. Sono una delle mete più ricercate per chi visita le isole Faroe. Alte quasi 500 metri, sono un vero e proprio spettacolo della natura;

isola di Sandoy: è la meta ideale per gli amanti del trekking. Anch’essa immersa nel verde, è molto piccola e la si può visitare anche in bicicletta.

