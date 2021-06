Molti quando pensano alla verdura o alla dieta si immaginano un tristissimo piatto di insalata verde scondita. Per fortuna, però, ci sono tante preparazioni ipocaloriche che hanno un ottimo sapore.

Oggi parliamo di alcune di esse: queste insalate sono le più gustose dell’estate e sono perfette per la linea. Scopriamo insieme quali sono e come prepararle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Queste insalate sono le più gustose dell’estate e sono perfette per la linea

La prima insalata di cui vogliamo parlare è la panzanella. Questa deliziosa preparazione prevede il pane tostato, il pomodoro, il basilico fresco e l’aglio.

L’unico elemento da cucinare è il pane che va tagliato a cubetti e tostato in padella con un filo di olio. Poi si possono anche aggiungere altri ingredienti a seconda del proprio gusto.

Ad esempio, se si vuole fare un pieno di alimenti vegetali, consigliamo i ceci. Per chi, invece, vuole aggiungere una proteina animale il tonno in scatola è una buona scelta.

Insalata greca

Un classicone dei mesi estivi è una ricetta che arriva da un Paese a noi vicino, la Grecia. In questo caso possiamo lasciare da parte i fornelli e concentrarci solo sul tagliare le verdure.

Basta infatti lavare dei pomodori, dei cetrioli e affettarli a rondelle. Per un’esplosione di gusto basterà tritare finemente la cipolla, preferibilmente rossa, e aggiungere una confezione di feta.

La sapidità di questo formaggio non renderà necessario aggiungere altro sale. Basta un giro di olio e il contorno è servito.

Insalata pantesca

L’ultima preparazione di cui intendiamo parlare è l’insalata pantesca. Qui servono solamente le patate bollite, i pomodori, la cipolla e infine olive e capperi.

Questi ultimi sono una guarnizione originaria dell’assolata isola di Pantelleria e se si ha la possibilità è meglio prenderne un vasetto prodotto là.

Consigliamo di condire con olio, sale e aceto di vino bianco e di lasciare marinare il piatto in frigo per almeno un’oretta. In questo modo gli ingredienti si amalgameranno bene tra di loro.

Approfondimento

Questo delizioso contorno siciliano è un piatto completo perfetto per un pranzo o per una cena light senza rinunciare a gusto e golosità