Puntare su un colore prevalente per il verde dell’abitazione è assolutamente una scelta vincente. Questo perché l’utilizzo di un solo colore rende il giardino armonico e ben ordinato.

La Redazione di Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa intende quindi racchiudere in questa guida piante e alberi del colore che più di tutti attira l’attenzione. Queste incredibili piante rosse abbelliranno il giardino rendendolo perfettamente curato e sempre fiorito. Ecco le migliori varietà su cui puntare.

L’albero del prunus

Del prunus esistono davvero molte varietà che prediligono l’estetica oppure la produzione del frutto.

Il prunus ornamentale vanta una meravigliosa chioma rossa e regala davvero molto fresco in giardino. È anche una pianta abbastanza resistente che non richiede neppure interventi di potatura. Si tratta insomma di una delle piante migliori per dare un tocco di colore al giardino.

L’unico inconveniente è che i frutti attirano spesso gli uccelli. Tuttavia la Redazione aveva spiegato come risolvere il problema in questa precedente guida a cui rimanda per approfondimenti.

L’acero palmato

Questa gradazione di rosso è più accesa e a tratti quasi corallo.

Quest’acero giapponese è perfetto anche per i giardini più piccoli, perché non cresce troppo velocemente e non richiede potature. Interventi volti a eliminare i rami dell’acero palmato danneggerebbero semplicemente la pianta. Addirittura sono in molti a coltivarlo anche in vaso su terrazzi e balconi di casa.

Queste incredibili piante rosse abbelliranno il giardino rendendolo perfettamente curato e sempre fiorito

Poi il Callistemone, una delle piante rosse più frequenti in giardino. Questo esemplare è in grado di crescere ovunque e presenta fiori allungati e piumati. La forma ricorda proprio quella dei piumini impiegati per la pulizia della polvere in casa. È anche una pianta sempreverde per cui non sporcherà il giardino e non perderà le sue foglie.

La Photinia trova spesso impiego come alberello da bordura o siepe. È una foglia rossa con colorazioni quasi autunnali. Molti la collocano anche in vaso in quanto, alcune varietà di Photinia, sono piante nane. È resistente al freddo, infatti tollera bene temperature fino a 10 gradi sotto lo zero.

Infine, non può mancare il Ricino, la pianta famosa per l’olio che ne deriva. Produce piccole sfere rosse ricoperte da aculei e foglie color prugna.

Scegliere queste piante consentirà di avere un giardino invidiabile e sempre perfettamente curato.