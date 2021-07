Per dimagrire non bisogna rinunciare al gusto o necessariamente consumare pietanze tristi e spente. Basta semplicemente puntare sulle giuste ricette per seguire con costanza un regime alimentare controllato e sano. È possibile trovare tutte queste caratteristiche in un’insalata hawaiana famosa in tutto il mondo: la poke bowl. La Redazione di Dieta e Alimentazione di ProiezionidiBorsa intende allora mostrare 4 incredibili varianti belle alla vista e saporite al palato. Ed ecco spiegato perché queste gustosissime ricette colorate aiutano a mantenere la forma senza soffrire la fame.

Una prima variante di poke bowl con le proteine animali

La prima idea d’insalata fresca e perfetta per la dieta è una poke bowl a base di pollo. Ovviamente la base sarà sempre il riso bianco e sbollentato a cui aggiungere piccoli tocchetti di pollo scottati in padella o cotti sulla griglia. È possibile speziarli con rosmarino, origano e pepe nero e condirli con un giro d’olio a crudo. Poi aggiungere a riso e pollo anche del mais e delle carote cotte vapore. Questa variante interessante fonde perfettamente il gusto della carne con le verdure colorate.

Ecco due poke bowl a base di pesce e verdure

Per altre due varianti suggeriamo di puntare sul gusto fresco e il potere saziante del salmone. Per la prima suggeriamo di aggiungere al riso del salmone a cubetti grossolani. Il consiglio è quello di usarlo crudo sempre seguendo le indicazioni riportate in questa guida che spiega come consumare il crudo di pesce in sicurezza a casa. Altrimenti gli amanti del cotto possono scottarlo appena sui due lati come una sorta di tataki.

Poi aggiungere anche dei piselli sbollentati e dell’avocado condito con olio, pepe, sale e un goccio di limone. Poi anche dei peperoni precedentemente arrostiti e conditi. Per la seconda variante al riso e al salmone aggiungere invece edamame, semi vari come quelli di sesamo o di lino e qualche ravanello tagliato sottilissimo.

Queste gustosissime ricette colorate aiutano a mantenere la forma senza soffrire la fame

Per accontentare anche chi non ama pesce o carne suggeriamo di puntare sull’abbinamento tra riso, ceci, avocado, feta e pomodorini. La feta è un formaggio greco assai fresco e gustoso, che conferirà una nota leggermente acidula al piatto. I ceci aggiungeranno invece la giusta consistenza a questa insalata hawaiana più famosa di sempre.