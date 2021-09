Settembre è il mese ideale per arricchire la dispensa dei sapori e degli ortaggi tipicamente estivi. La preparazione di sottaceti e dei sottolio, infatti, è un modo economico e genuino per assicurarsi tanti buoni contorni per il resto dell’anno.

Abbiamo già visto come preparare le melanzane a fiammiferi sott’olio: oggi restiamo sempre sul tema e presentiamo una variante.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Dunque passiamo all’opera, anticipando che queste gustose melanzane sott’olio non prevedono cottura e sono un’esplosione di profumi e sapori.

Illustriamo la prima fase di questa facile preparazione

Laviamo velocemente sotto l’acqua corrente le nostre melanzane, prima di sbucciarle. A questo punto le tagliamo a fettine.

Per non farle annerire, procediamo ogni 1-2 melanzane ad invasarle. Per questo tipo di preparazione ci serviranno vasetti dall’apertura larga. Disporremo infatti le melanzane a strati orizzontali e lungo tutta l’altezza del vasetto. Usiamo barattoli sterilizzati, seguendo una delle seguenti 3 facili tecniche di sterilizzazione dei vasetti in vetro.

Riempiamo il primo vasetto con le fettine di melanzane, alternando un po’ di sale grosso e aceto durante l’invasatura. Man mano procediamo, pressiamo le fettine al fine di lasciare quanto meno spazio libero possibile. L’ideale sarebbe che i due diametri, delle fettine e dei vasetti, non fossero molto diversi. In caso contrario, si occuperebbe gran parte dello spazio interno, favorendo anche la formazione di eventuali bolle d’aria.

Completiamo così fino a raggiungere il bordo del barattolo e procediamo allo stesso modo anche con le altre melanzane (e relativi vasetti). Aggiungiamo giusto degli spicchi d’aglio in superficie. Lasciando i vasetti aperti, mettiamo un peso sopra ognuno di essi per una notte intera, in modo che pressi le melanzane all’interno.

Queste gustose melanzane sott’olio non prevedono cottura e sono un’esplosione di profumi e sapori

Il mattino seguente liberiamo i vasetti dai pesi, scoliamo l’aceto e mettiamo ad asciugare velocemente le fettine di melanzana.

A questo procediamo con l’invasatura finale. Prendiamo un vasetto pulito (anch’esso sterilizzato), versiamo dell’olio evo e impiliamo le nostre fettine.

Man mano che procediamo verso il bordo, alterniamo i nostri aromi maggiormente preferiti. Quindi spazio a menta, origano, aglio, timo, peperoncino a seconda dei gusti. Un’ottima alternativa sarebbe invece quella di invasare i barattoli differenziandoli per aromi. Ad esempio, in uno aggiungiamo aglio e peperoncino; in un altro menta, aglio e origano; etc.

Completiamo fino a raggiungere il bordo e copriamo tutto con olio prima di sigillare i vasetti. Eliminiamo le bolle d’aria, aiutandoci con un coltello o una forchetta per spostare le melanzane e dare modo all’olio di occupare tutto lo spazio.

Ripetiamo un paio di volte questa operazione, prima di aggiungere eventuale altro olio e di sigillare con le capsule.

Approfondimento

Ecco i segreti dei pomodori secchi sott’olio in modo naturale secondo la ricetta della nonna.