Queste frasi potrebbero far andare in bestia il nostro partner se appartiene a uno di questi segni zodiacali

La volta scorsa parlammo delle frasi che accendono la rabbia di alcuni segni zodiacali, ossia: Ariete, Toro, Leone, Cancro e Gemelli. Come sappiamo, ognuno di noi ha il proprio punto debole o “tallone d’Achille”, che è meglio conoscere. Ciò soprattutto se riguarda della nostra dolce metà. Quindi, attenzione a queste frasi perchè potrebbero far andare in bestia il nostro partner se appartiene a uno di questi segni zodiacali. Oggi vedremo cosa accade, partendo dalla Vergine. Si tratta di un segno che fa di tutto per essere inattaccabile e trovarsi sempre dalla parte della ragione. Odia, infatti, i rimproveri. Ci sono, però, alcune frasi che gli fanno proprio perdere le staffe.

Esse sono: 1) Hai torto. La Vergine ha una mente sempre troppo lucida e attiva, quindi non ammette mai di aver torto. Dire questa frase, significa dichiarargli guerra.

2) Che disordine!, oppure, “sistemati” o ancora “hai dimenticato un particolare”. Ebbene, una delle cose che la Vergine non tollera è di non aver raggiunto la perfezione. Ciò, sia nella sistemazione della casa che della propria persona.

Altre frasi insopportabili per la Vergine

Quelli nati sotto il segno della Vergine, cercano di essere sempre al top. Per questo, vestono con raffinatezza e tengono molto alla loro forma fisica. Infatti, mangiano sano e seguono un corretto stile di vita. Altra frase infelice, per loro è:

3) Non fai ridere. Se, infatti, mettiamo in evidenza che la loro ironia non è stata capita, ne sono scontenti. Questo perché amano mettersi in evidenza per il loro sarcasmo. Infine, non accettano che gli si rinfacci:

4) “vuoi sempre controllare gli altri”, anche se, in realtà è vero. Infatti, chi nasce sotto questo segno tende a manipolare gli altri ma ritiene di farlo per il loro bene.

Passiamo alla Bilancia, che ama sapere tutto degli altri perché ciò la fa sentire più sicura. Le frasi che scatenano il suo disappunto sono:

1) “farò tardi”. Quelli che appartengono a questo segno reputano il ritardo una grandissima mancanza di rispetto, quindi guai a non cascarci!.

2) Sei falso. Anche questa frase non calza perchè lo sono solo apparentemente.

3) Deciditi. Questa frase accende un loro punto debole: l’eterna indecisione su tutto.

4) Come sei pigro. Ebbene, essi rientrano tra i segni più pigri in dello zodiaco, insieme al Toro e al Leone. Questa qualità fa parte della loro natura e non possono cambiarla.

5) Sei stupido? Eh, no! Questa frase non va per un segno che ama imparare sempre cose nuove e si reputa molto colto e intelligente.

Queste frasi potrebbero far andare in bestia il nostro partner se appartiene a uno di questi segni zodiacali

Cosa non dire mai allo Scorpione? Vediamo… Anzitutto, guai a ficcare il naso nelle loro cose private se non li si vuole provocare.

1) Mettici una pietra sopra. Quelli dello Scorpione perdonano molto difficilmente, quindi se si perde la loro fiducia, è finita.

2) Fidati di me. Difficile che lo faccia, così, senza molte prove e senza che sia passato molto tempo. Sono, per propria natura, diffidenti.

3) Sei un pervertito. Questo segno è associato al sesso e alla passione ma non tollerano interferenze o che ci si scherzi su.

4) Sei stato tradito. Gli Scorpioni sono gelosissimi, quindi un affronto del genere troverà vendetta fino alla fine.

5) Non posso dirtelo. Ebbene, pur essendo gelosi dei loro segreti, pretendono di conoscere quelli degli altri. Quindi, non ammettono chiusura su questo aspetto, perchè suonerebbe come un rifiuto. Inoltre, a fronte di una simile frase, ci assilleranno finché non sputeremo il rospo!