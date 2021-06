Utilizzare dei prodotti ecologici e naturali è sempre più importante vista l’emergenza inquinamento che è in atto ormai da anni.

Ci sono in vendita diversi prodotti al 100% naturali ma spesso sono costosi. Possiamo quindi trovare un’alternativa tutta al naturale per risparmiare sulla spesa dei prodotti per il bucato. Esiste proprio una vera ricetta della nonna che in meno di una giornata ci farà realizzare un ottimo detersivo naturale.

L’ingrediente segreto per fare un detersivo per il bucato

Quasi nessuno ci avrebbe mai pensato ed invece l’edera è una pianta con delle forti proprietà disinfettanti e purificanti. Si può trovare facilmente in molti giardini, poiché cresce spontanea. È una bella pianta rampicante che si può anche coltivare con facilità.

Ebbene sì queste foglie di una pianta molto comune sono perfette per preparare un detersivo naturale e semplicissimo da fare in casa per un bucato splendente.

Ricetta facile e veloce per preparare il detersivo per i panni tutto al naturale

Ci serviranno circa 100 g di foglie di edera, 1 litro d’acqua e una bottiglia o contenitore dove mettere in seguito il liquido.

Facciamo bollire in una pentola le foglie per circa 20 minuti. Lasciamo poi riposare per 12 ore per far sì che le proprietà dell’edera siano ben rilasciate nell’acqua di bollitura. Alla fine, filtriamo e imbottigliamo il detergente che si è creato. Per il dosaggio è necessario un bicchiere di liquido per ogni lavaggio in lavatrice. Si può unire del sapone di Marsiglia in scaglie o liquido e qualche goccia di olio di lavanda.

Il detersivo a base di edera si conserva per 3 settimane senza conservanti. Sarà poi facile da ripreparare e imbottigliare ogni mese. Infatti, queste foglie di una pianta molto comune sono perfette per preparare un detersivo naturale e semplicissimo da fare in casa per un bucato splendente.