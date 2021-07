Nonostante le zanzariere, sono molti i tipi di insetti che entrano in casa durante la bella stagione e non tutti sono sempre ben visibili. Tra questi ci sono gli scarafaggi che si nascondono sotto i mobili durante il giorno e si aggirano per casa nelle ore notturne. Ecco qui un approfindimento su come eliminare gli scarafaggi.

Ma ci sono anche insetti che tendono a mimetizzarsi con l’ambiente domestico. Dunque, quando li avvistiamo, e vogliamo eliminarli, hanno già fatto un grosso danno. Tra gli insetti che creano più danni in soggiorno e in cucina, ci sono quelli bianchi. Che si mimetizzano posandosi silenziosamente sulle pareti di soggiorni e cucine.

Queste farfalle bianche dalle ali chiuse, di forma allungata, cercano di infilarsi prevalentemente in cucina, sono pericolose per i cibi. Ecco perché è importante eliminarle, lo spiegano gli Esperti di Casa di ProiezionidiBorsa.

I danni da tarme bianche a breve termine

Queste farfalle bianche in casa e cucina sono pericolose per i cibi. Se non diamo importanza alle farfalle bianche quando le avvistiamo in casa, possiamo ritrovarci due tipi di danno. Innanzitutto, una proliferazione di larve che si arrampicano sui muri quando meno ce le aspettiamo.

Le farfalle bianche, dette anche tarme del cibo o farfalle della pasta, vanno a deporre le uova nei pensili della cucina. Ma possiamo trovarle anche dietro ai caloriferi. Se non puliamo bene con spazzole o scovolini dietro ai caloriferi, può capitare qualche brutta sorpresa. Prendere l’aperitivo in soggiorno con gli ospiti che fissano raccapricciati la scalata dei vermi bianchi sulle nostre pareti. Non lasciamo in giro ciotole con salatini o contenitori con biscotti in soggiorno, se avvistiamo queste orribili larve.

Queste farfalle bianche in casa e cucina sono pericolose per i cibi

L’obiettivo delle farfalle bianche è quello di andare a riprodursi dentro i pensili della cucina dove si trovano farine, cracker e pane. E nei mobili del salotto dove sono conservati zuccheriere e biscotti.

Per tenerle lontane, possiamo utilizzare due metodi. Sistemare dei bicchierini da liquore in ogni pensile, contenenti foglie fresche di alloro. Oppure acquistare degli insetticidi a foglio. Sono dei cartoncini che troviamo in ogni supermercato, con una superficie appiccicosa. Attirano le farfalle bianche col loro odore particolare e gli insetti non riescono più a staccarsene.

Posizioniamo gli insetticidi a foglio dentro i pensili, ma anche sopra in un punto non visibile. Per attirare gli insetti che potrebbero annidarsi nelle travi di legno del soffitto o dietro i mobili. Metterne uno anche sopra al frigorifero, se possediamo un modello autonomo dalla cucina componibile.