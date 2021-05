Sicuramente se abbiamo bisogno di un lassativo naturale, ma anche medicinale, la scelta sul mercato è ormai davvero ampia. Ci sono però delle piante che vantano millenarie tradizioni benefiche, che in pochi davvero conoscono. E, tra questi, sicuramente i contadini e coloro che da generazioni non abitano in città. Queste fantastiche erbe che sbagliamo a non prendere mai in considerazione sono uno dei lassativi e depurativi più potenti ed efficaci in assoluto di madre natura: gli agretti. La tradizione popolare li chiama anche, per la loro forma curiosa, “barbe di frate”. A indicare anche il fatto che monaci e frati del medioevo probabilmente conoscessero già le virtù naturali di questa pianta. Andiamo a conoscerla assieme agli Esperti della nostra Redazione.

Un gusto davvero molto particolare

Gli agretti sono considerati degli ortaggi e possiamo trovarli anche sui banchi di frutta e verdura rionali, proprio in questa stagione. Non trovano tantissimi fan anche per il loro gusto particolarmente acidulo, che in pochi apprezzano veramente. Eppure, questa erba così particolare è molto sostanziosa e contiene una miriade di vitamine, minerali e antiossidanti. Sia cotti che crudi, riescono a mantenere praticamente inalterati i loro nutrienti. Regione per regione, gli agretti sono consumati come semplice insalata, ma anche per farcire polpette, polpettone e frittate.

Lassativi e depurativi prima di tutto

Queste fantastiche erbe che sbagliamo a non prendere mai in considerazione sono uno dei lassativi e depurativi più potenti ed efficaci in assoluto di madre natura. Se vogliamo depurare il nostro intestino ed eliminare naturalmente le tossine, nulla di meglio di un piatto di “barbe di frate”. La loro ricchezza di fibre, infatti, stimolerà il metabolismo e la corretta funzione di fegato e intestino. Ma, non dimentichiamo che sono pure degli ottimi diuretici e disintossicanti. Un piatto di agretti è perfetto a cena, dopo un pranzo particolarmente abbondante. Ricordiamo anche che, essendo pieni di antiossidanti, sono il nemico numero 1 dei radicali liberi, sostanza che mina la nostra giovinezza. Fisica e mentale.

