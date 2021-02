Queste empanadas vegetariane saranno una bella sorpresa

La cucina argentina è ricca di piatti saporiti e gustosi. È anche ricca di ricette che prevendono l’uso di carne, come per le empanadas.

Queste empanadas vegetariane però saranno una bella sorpresa per coloro che non sanno rinunciare al gusto e vogliono mangiare vegetariano.

La proteina in questo caso è data dall’uovo sodo che viene messo all’interno delle empanadas.

Si può preparare la pasta a mano o si può utilizzare un rotolo di pasta sfoglia pronta per fare prima, come in questo caso.

La riuscita di questo piatto è assicurata e si avranno ospiti soddisfatti e felici.

Ingredienti

1 confezione di pasta sfoglia pronta;

2 cipolle;

1 porro;

2 uova;

50 gr di uva sultanina;

1 cucchiaino di paprica;

1 cucchiaino di cumino;

olio d’oliva;

1 manciata di olive nere;

sale;

pepe.

Per prima cosa, facciamo rinvenire l’uvetta in acqua calda, prendiamola e strizziamola bene, mettendola da parte. In una pentola piena d’acqua salata e bollente, tuffiamoci le nostre uova e facciamole rassodare per circa 8 minuti.

Affettiamo il porro e le cipolle. Prendiamo una padella, ungiamola con un filo d’olio e mettiamoci il porro e le cipolle per farle appassire a fuoco molto basso. Uniamo quindi alla padella l’uvetta strizzata, la paprica, il cumino, il sale e il pepe.

Stendiamo la nostra pasta sfoglia e, con l’aiuto di un bicchiere, tagliamo quattro dischi. Mettiamo al centro del disco un po’ di ripieno, 2-3 fettine di uovo sodo e qualche rondella di oliva. Inumidiamo i bordi di ogni disco e chiudiamolo a mezzaluna. Prendiamo una teglia da forno, rivestiamola di carta e adagiamoci le nostre empanadas.

Accendiamo il forno a 180° in modalità statica e inforniamo le empanadas. Le empanadas dovranno cuocere per circa 15 minuti.

Una volta cotte, togliamole dalla teglia e adagiamole su di un piatto da portata guarnito con una semplice insalata.