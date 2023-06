Per una combo detox efficiente, ecco le alleate della medicina ayurvedica: curcuma e zenzero. Queste due spezie, unite assieme, sono un vero toccasana grazie all’azione delle loro radici. In questo articolo vi spiego il perché.

Doni della natura

Gustosissime nelle ricette orientali, queste due radici svolgono una funzione benefica se assunte in grande quantità. Ci vorrebbero infatti ben 2 g di curcuma al giorno e 10 g di zenzero per ottenere un effetto valido e attivo. Tuttavia, se uniamo i loro poteri, potremmo assumerne direttamente la metà senza perderne i benefici. Integrando quindi mezzo grammo di curcuma e 5 grammi di zenzero, godremmo di grandi aspetti positivi. Infatti le due spezie assieme hanno effetti antiossidanti e antiinfiammatori. Contrastano i radicali liberi e rallenterebbero secondo alcuni studi la crescita di determinate cellule cancerogene. Aiutano anche a migliorare l’umore grazie all’attivazione della serotonina e a smaltire meglio scorie indigeste, attivando la peristalsi.

Queste due spezie, unite assieme, sono un vero toccasana contro malattie

In particolare la curcuma è indicata per la buona salute del fegato e per controllare i livelli di colesterolo nel sangue. Contrastando la degenerazione cellulare e la mancata digestione, serve anche a combattere lo stress egregiamente. Lo zenzero ha anch’esso note proprietà antinfiammatorie e serve a combattere i mali invernali come febbre, tosse e mal di gola.

Grazie al gingerolo, suo principio attivo che gli fornisce il tipico sapore pungente, è un ottimo antivirale e antibatterico. Deliziose come smoothie, infuso o da frullare all’interno di zuppe esotiche, queste due spezie non vi deluderanno. La tisana allo zenzero è anche considerata un valido alleato per bruciare i grassi in eccesso, essendo lo zenzero un attivatore del metabolismo e un grande disintossicante.

Un altro modo pratico per assumerle assieme è tramite integratori in pastiglie o via bocca, come gli orsetti di Bears with Benefits alla curcuma e zenzero. La curcuma viene attivata grazie all’ausilio del pepe nero – presente negli orsetti gommosi – e la loro assunzione è indicata a fine pasto. La curcuma infatti deve essere unita a olio di oliva e pepe nero, per attivarsi: la piperina migliora così l’assorbimento della curcumina, il principio attivo della curcuma.