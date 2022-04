Quando vogliamo adottare un nuovo cane, assicuriamoci di sceglierlo bene. Dobbiamo, infatti, essere sicuri che le caratteristiche del nostro futuro amico a quattro zampe siano adatte a noi.

Ad esempio, se abbiamo voglia di giocare un po’ con il nostro cane, dobbiamo sceglierne uno amichevole e giocherellone, non certo una razza pigra o scontrosa. Oggi conosciamo due razze di cane davvero perfette per chi vuole andare al parco e giocare per un bel po’ di tempo. Queste due razze di cane sono simpaticissime e non vedono l’ora di uscire con noi per giocare un po’.

Le razze giocherellone

Il primo cane di cui parliamo è il Boxer, razza di origine tedesca che sarà sicuramente un grande compagno di vita. Questo cane di taglia media è un animale muscoloso e robusto, con un pelo corto che di solito è marrone, ma che a volte può essere anche bianco. Ha un simpatico muso molto corto e spesso ha delle macchie nere all’altezza degli occhi.

Si tratta di un cane che ama camminare all’aperto e anche fare del movimento piuttosto intenso per un paio d’ore al giorno. Adora andare al parco a giocare con il padrone, dove ama giocare a riporto o a frisbee. Si tratta, insomma, di un cane molto attivo e che non ci farà di certo annoiare, però assicuriamoci di avere abbastanza tempo da dedicargli e non lasciamolo troppo tempo da solo.

Generalmente il Boxer ha una personalità vivace e ama la sua famiglia. Inoltre, questo cane è molto fedele e non esiterà a difendere il padrone, se necessario. Insomma, un compagno davvero straordinario da questo punto di vista.

Queste due razze di cane sono simpaticissime e passano ore a giocare con il padrone e la famiglia

Proseguiamo con un cane di piccola razza, ovvero il Boston Terrier. Questo cane nasce appunto a Boston, negli Stati Uniti, ed è un animale davvero unico. Pur essendo piccolino, ha una grande personalità ed è simpatico e socievole con tutti. Rispetto al Boxer, però, riesce a resistere meglio alla solitudine e richiede meno attenzioni.

Il Boston Terrier ama la sua famiglia e adora anche conoscere persone nuove. Ha anche tanta voglia di giocare e gli fa bene divertirsi un po’ perché questo lo tiene in allenamento. Allo stesso tempo, poiché è piuttosto piccolo, non ha per forza bisogno di tantissimo spazio per tenersi in forma, quindi è anche un ottimo cane da città.

