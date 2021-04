L’estate porta con sé anche la possibilità di gustare dei piatti più appetitosi e gustosi. Meno voglia di stare ai fornelli e davanti al forno e maggior desiderio di preparare piatti semplici, freddi, ma non per questo meno curati. Anche con qualche sfiziosa variante. Queste due piante profumate che potremmo avere anche nel nostro giardino sono perfette per aromatizzare fantasticamente i piatti di pesce e di formaggi: lavanda e gelsomino. Vediamo coi nostri Esperti qualche suggerimento per utilizzare queste due piante anche in cucina.

Quanto è bella la lavanda ma non è solo profumata

Bellissima la lavanda, coi suoi fiori color lilla, profumati e utilissimi per farci da barriera con le zanzare. Eppure, pochi sanno che proprio i suoi fiori sono leggermente dolci e diventano perfetti per abbinarsi a:

grigliate di carne;

piatti di formaggi;

ma anche in alcuni dolci, come la Torta di crema della tradizione anglosassone.

Se non abbiamo la pianta in giardino, nessun problema, perché in erboristeria la troveremo pronta per le nostre idee di cucina.

Non solo tè coi fiori di Gelsomino

Queste due piante profumate che potremmo avere anche nel nostro giardino sono perfette per aromatizzare fantasticamente i piatti di pesce e formaggi con il Gelsomino. Molti lo conoscono come tisana, o, anche col tè, ma in tanti paesi del Nord Europa, il Gelsomino partecipa alle ricette dei dolci. Qualcuno magari avrà assaggiato anche la marmellata, dal gusto delizioso e ricco di nutrienti. La stagione che sta arrivando sarà perfetta anche per l’utilizzo con:

pesce alla griglia;

molluschi e crostacei;

insalate e piatti freddi.

Assolutamente non male, nemmeno l’idea di usarli con la macedonia.

La Margherita per decorare

Qualcuno sostiene di aver assaggiato anche le margherite, non avendole però trovate un granché. In compenso, sono delle bellissime soluzioni per impiattare in maniera originale. Adesso che, finalmente potremo tornare ad avere ospiti, utilizzare le margherite per decorare i nostri piatti sarà un’idea nuova e originale. Con la quale stupiremo i commensali.

