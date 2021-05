Con l’arrivo della bella stagione iniziamo a pensare alle nostre vacanze estive. Molte mete turistiche attraggono la nostra attenzione.

In questo periodo abbiamo voglia di prenderci una pausa dalla vita e la nostra mente vaga verso mete dal mare cristallino.

Molti di noi saranno così fortunati da trascorrere il ponte del 2 giugno in totale serenità e magari in qualche meravigliosa isola.

Ma siamo sicuri di aver fatto la scelta giusta? Bastano i consigli dei più famosi influencer?

Grazie a questo articolo prenderemo in considerazione due mete dal mare cristallino e dai tramonti mozzafiato.

Queste due mete estive dal mare cristallino e dai tramonti mozzafiato ci offriranno divertimento e relax assicurati

Che si tratti di pochi giorni o di una vacanza vera e proprio, amiamo andare in riva al mare.

Il suono delle onde e la sabbia tra i piedi ci regalano relax e ci mettono nuovamente in contatto con la natura.

Se siamo ancora indecisi sulle mete da scegliere potremo indirizzarci su Ibiza, una delle isole Baleari, e Mykonos.

Seppur la prima situata nel Mar Mediterraneo e la seconda nel Mar Egeo, hanno sicuramente qualcosa in comune.

Infatti, queste due mete estive dal mare cristallino e dai tramonti mozzafiato ci offriranno divertimento e relax assicurati.

Oltre ad essere famosissime mete a livello turistico, ci daranno modo di fare molte attività all’aperto. Potremo fotografare incantevoli paesaggi, il tutto contornato mare cristallino e tramonti mozzafiato.

Entrambe sono mete ideali anche per le famiglie: non fermiamo alle apparenze. Siamo soliti conoscere queste mete estive come adatte solo ai più giovani ma qualsiasi agenzia di viaggi ci potrà confermare il contrario.

Non esitiamo a prenotare la nostra vacanza.

Per trovare facilmente i voli…

Nell’ultimo periodo stiamo notando un aumento di prezzi soprattutto a livello di spostamenti. A chi di noi non è capitato di trovare un volo ad un prezzo stracciato e poi ritrovarlo maggiorato?

Per controllare al meglio la situazione e prenotare in totale serenità, ci basterà utilizzare Google Flight. In questo modo terremo d’occhio tutte le offerte di prezzo che più ci ispirano e non perderemo le migliori offerte.

Ora che sappiamo anche noi dove orientarci per le nostre mete estive, o per il ponte del 2 giugno, assaporeremo al meglio la nostra vacanza.

Approfondimento

