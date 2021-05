Lo smart working avrà anche i suoi pregi, ma ha il difetto di tenerci incollati alla sedia e seduti per diverse ore della giornata. Cosa che magari fino a qualche mese fa non eravamo abituati a fare. Quindi, sedentarietà diretta, ma anche delle spiacevoli conseguenze, dovuta al fatto che stando a casa, siamo pericolosamente vicini al frigorifero. Queste due abitudini scorrette che abbiamo quasi tutti quando mangiamo ci fanno mettere su dei chili di troppo, facendoci ritrovare così più grassi senza nemmeno saperlo e in poco tempo. Vediamole assieme ai nostri Esperti della Redazione.

Attenzione agli schermi

Partiamo dagli schermi di casa. Mangiare davanti allo smartphone, al computer o al tablet sta diventando un vero proprio caso internazionale, che attira l’attenzione di tutti i medici. È parere comune, infatti che mangiare e operare davanti uno schermo sia assolutamente dannoso per la nostra salute. Non solo per gli occhi e per la mente, ma anche per la nostra linea. Mangiare con criterio per non ingrassare, presuppone infatti l’azione di non distrarsi assolutamente con altre cose. Cosa, che invece puntualmente facciamo, a maggior ragione se incontriamo qualche difficoltà.

La mancanza di ordine

I nostri Lettori che avranno magari seguito qualche dieta specifica col consulto dello specialista sanno quanto sia importante l’ordine. Ossia: per dimagrire, non solo dobbiamo mangiare lentamente e determinati cibi. Ma, a livello psicologico, è importantissimo posizionare a tavola ciò che andiamo a mangiare. Questo, perché mente e stomaco concordano l’azione di farsi bastare ciò che abbiamo sulla tavola. Altrimenti, mettere in tavola disordinatamente e un po’ alla volta, ci espone al rischio di continuare a mangiare, e quindi di ingrassare. Ecco, allora, che mangiare davanti a un monitor, difficilmente ci permette di avere tutta l’alimentazione concentrata, in modo da mangiare solo lo stretto necessario. Queste due abitudini scorrette che abbiamo quasi tutti quando mangiamo ci fanno mettere su dei chili di troppo, facendoci ritrovare così più grassi senza nemmeno saperlo e in poco tempo.

Approfondimento

