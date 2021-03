La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa intende consigliare ai Lettori un modo per rendere speciali le zeppole, un dolce tipico di San Giuseppe. Le zeppole, cotte al forno o fritte, conquistano da sempre il palato di grandi e piccini. La ricetta classica vuole che sulla zeppola sia presente anche un’amarena e che la crema sia pasticcera o chantilly. Ma queste deliziose zeppole alla ricotta e crema di pistacchio finiscono in un boccone e rappresentano una variante speciale.

Ingredienti per 8 persone

8 uova medie;

90 grammi di burro;

300 grammi di farina 00;

500 milligrammi di acqua;

un pizzico abbondante di sale.

Per il ripieno

370 grammi di ricotta circa (possibilmente di pecora);

100 grammi di zucchero a velo;

crema di pistacchio q.b.

Procedimento per le zeppole

Queste deliziose zeppole alla ricotta e crema di pistacchio finiscono in un boccone e sono semplicissime da preparare. Per la pasta choux, tagliare il burro a cubetti e inserirlo in una pentola, con la quantità d’acqua indicata, sul fuoco.

Quando il burro fuso nell’acqua inizierà a bollire, versare la farina setacciata, mescolando con un mestolo di legno. Poi cuocere ancora tutto sul fuoco, fino a che non sarà possibile staccare con semplicità l’impasto dalle pareti della pentola.

È possibile che sul fondo compaia una patina bianca, ma è del tutto normale. Poi, lasciare intiepidire fuori dal fuoco e munirsi di una piccola ciotola in cui versare e sbattere le uova una per volta.

Altre operazioni di base

È fondamentale aggiungere le uova una per volta per non fare impazzire l’impasto. La Redazione ha fornito tantissimi fondamentali consigli in questo suo precedente articolo. Aggiungere le uova una per volta e il pizzico di sale, fino ad amalgama completa.

Poi, inserire l’impasto nella sac a poche con bocca a stella e disegnare delle circonferenze dell’ampiezza desiderata su una teglia coperta da carta forno. Consigliamo di fare un doppio giro per avere zeppole solide e ben cotte.

Cuocere in forno ventilato e preriscaldato a 200 gradi per 25 o 30 minuti e fino a doratura completa. La zeppola sarà cotta quando sarà leggera, alta e dorata anche sul fondo. Lasciare raffreddare su una griglia da cucina. Queste deliziose zeppole alla ricotta e crema di pistacchio finiscono in un boccone.

Ripieno del dolce

Per rendere più speciali le zeppole, suggeriamo questo ripieno simile al cannolo siciliano. Unire ricotta e zucchero a velo setacciato, fino a ottenere una crema spumosa e abbastanza liscia. Aprire le zeppole a circa la metà dell’altezza e riempire con la crema di ricotta realizzata.

Poi, al centro della zeppola, collocare un cucchiaino abbondante di crema di pistacchio, quasi a realizzare una sorta di bottone di chiusura. Spolverare sopra dello zucchero a velo.