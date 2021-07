Le melanzane sono decisamente le verdure dell’estate. Spesso molti di noi però le associano a qualcosa di goloso e calorico. Niente di più sbagliato: infatti queste verdure sono assolutamente leggere se non sono fritte.

Se siamo a corto di idee, oggi riveliamo un trucco per un antipasto o per un piatto unico veramente indimenticabile. Ecco svelato come prepararlo: queste deliziose melanzane sono leggere e gustose, perfette per una cena estiva. Vediamo insieme di cosa si tratta e come portarle in tavola con facilità e gusto.

Ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) una melanzana;

b) due pomodori;

c) ricotta, quanto basta;

d) parmigiano, quanto basta;

e) un mazzetto di basilico;

f) passata di pomodoro quanto basta;

g) olio di oliva extra vergine;

h) menta, quanto basta;

i) sale, quanto basta.

Queste deliziose melanzane sono leggere e gustose: perfette per una cena estiva

Prendere la melanzana e sciacquarla sotto acqua corrente. Tagliarla a fette molto sottili magari con l’utilizzo di un pelapatate. Ungerle con dell’olio extravergine d’oliva e metterle sulla griglia girandole fino a quando sono cotte.

Nel mentre preparare la ricotta e aggiungere sale e pepe con un velo di formaggio da grattugiare. Mescolare bene e rendere questo prodotto cremoso con l’aiuto di una forchetta.

Lavare le foglie di basilico e asciugarle. Sminuzzarle e inserirle nel composto. Fare lo stesso con le foglie di menta fresche.

Salare e pepare secondo il proprio gusto. Comporre con le striscioline un fagotto. Metterne due in orizzontale e due in verticale. Al suo interno mettere la crema di formaggio e richiudere il cestino su sé stesso.

Prendere una pirofila, ungerla di olio e mettere dentro questi deliziosi involtini. Versare sopra una generosa quantità di passata di pomodoro e guarnire con una spolverata di parmigiano e di pepe. Infornare il tutto a 170 gradi per circa una ventina di minuti.

