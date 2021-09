L’autunno si affaccia e porta con sé uva, funghi, frutta secca, e soprattutto fichi. Il meraviglioso frutto della fine dell’estate. Questi cibi aggiungono ai piatti un sapore speciale, sia in quelli più elaborati che in quelli più semplici.

Senza considerare che i fichi in modo particolare sono un super frutto. Sono ricchi di tante vitamine e calcio, sia consumati freschi che secchi. I fichi freschi contengono 270 mg di potassio ogni 100 gr (per i secchi 1010 mg) e 43 mg di calcio. Contengono inoltre livelli di Vitamina A, C, e B6. Sono alleati di ossa e pelle e aiutano l’intestino. L’alto quantitativo di fibre, soprattutto se si parla di quelli essiccati, è lassativo. Ne contengono 13g ogni 100 gr. Sono inoltre ricchi di antiossidanti e quindi sono un potente antinfiammatorio non solo per uso esterno su gonfiori e foruncoli ma anche interno, per gastriti o stati febbrili.

Buonissimi e pieni di benefici

Si conservano solitamente in frigo per massimo 3 giorni. Meglio se in un contenitore chiuso per evitare che assorbano gli odori degli altri alimenti. Sono inoltre un superfood perfetto e versatile per ricette dolci come le marmellate o le crostate, e salato accompagnando prosciutto, salame e formaggio. Ecco allora una ricetta con i controfiocchi, leggermente diversa dal solito.

Queste crostatine golose e sane con questo frutto autunnale sono perfette per merenda e colazione.

Si tratta delle crostatine morbide ai fichi e cioccolato. La preparazione è facile e occupa più o meno 50 minuti. La ricetta è per 4 porzioni.

Vediamo quindi prima gli ingredienti per la base:

2 uova

120 g di zucchero

100 g di latte

80 g di burro

150 g di farina 00

16 g di lievito per dolci

30 g di cacao amaro

50 g di fecola di patate

Per la copertura:

fichi a piacere

200 g di cioccolato fondente

150 ml di panna

Cacao amaro q.b

Granella di pistacchio o nocciole q.b per guarnire

Zucchero a velo

Prima di tutto montiamo le uova insieme allo zucchero con le fruste. Dobbiamo ottenere una consistenza cremosa. Continuare a mescolare versando i 100 g di latte, il burro fuso a bagnomaria e la farina. Continuare ad amalgamare. Successivamente aggiungere cacao amaro, fecola di patate e il lievito. A questo punto l’impasto va incorporato fino ad ottenere un composto liscio.

Ora l’impasto va suddiviso in 4 stampini da 5 cm di diametro, precedentemente burrati e infarinati (si può usare anche la carta da forno). Il forno deve essere preriscaldato a 180°. Inserire gli stampini e cuocere per 25-30 minuti. Una volta sfornati lasciamoli raffreddare.

Nel frattempo ci occupiamo della copertura. Scaldare in un pentolino la panna, e toglierla dal fuoco prima di farla bollire. Aggiungere il cacao amaro a pezzetti, mescolare ancora e poi spegnere la fiamma. Tagliare i fichi a spicchi o pezzettini lasciando anche la buccia.

A questo punto le crostatine vanno messe in un piatto e va aggiunta la crema di cioccolato e panna sulla superficie. Volendo prima si possono spennellare con del latte. Far riposare per un’oretta.

Adagiare i fichi in pezzi di 3/4. Guarnire con zucchero a velo e granella di pistacchio o nocciole a piacere.