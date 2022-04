Amare la cucina significa sperimentare, provare nuove ricette e mettere in tavola piatti nuovi che possano sbalordire gli ospiti. Quando siamo ai fornelli, siamo liberi di creare, realizzare nuove idee e mettere in pratica tutto ciò che sappiamo. Per questo motivo, non dovremmo mai fermarci alle ricette che già conosciamo, ma provarne sempre di inedite in modo tale da poter davvero apprezzare il cibo in ogni sua forma. E quindi, tutto ciò che dobbiamo fare è trovare spunti in giro, cercare di capire come abbinare i diversi alimenti e, soprattutto, metterne insieme alcuni che potrebbero anche sembrare totalmente opposti.

Costolette di maiale all’uva, la delizia che non ci saremmo mai aspettati e che conquisterà il nostro palato come mai prima di oggi

Se pensiamo a delle ricette particolari e completamente fuori dal comune, non possiamo non prendere in considerazione delle costolette di maiale davvero uniche. Stiamo parlando, infatti, di un piatto che mette insieme carne e uva, creando un mix di sapori inaspettato ma delizioso. Per realizzarlo, dovremo procurarci i seguenti ingredienti:

4 costolette di maiale;

250 g di uva (possibilmente bianca);

cipolla;

vino bianco;

olio extravergine di oliva;

aceto balsamico;

sale;

farina.

E ora vediamo come creare le nostre costolette di maiale all’uva per un piatto davvero inimitabile che lascerà tutti a bocca aperta.

Queste costolette di maiale sono la fine del mondo grazie a un ingrediente inaspettato che le renderà succose e fuori dal comune

Per preparare le nostre costolette di maiale all’uva, per prima cosa laviamo il frutto, eliminando i semi e la buccia e igienizzandola con cura. Ora, su un piano di lavoro spargiamo la farina. Cospargiamo con quest’ultima le nostre costolette e mettiamole in una padella con un goccio di olio extravergine di oliva. Ricordiamoci di mantenere comunque la fiamma del fornello abbastanza bassa. Facciamole rosolare, aggiungendo uno spicchio di cipolla. Versiamo ora un bicchiere piccolo di vino bianco, per sfumare la carne e darle più sapore. E ora sarà il momento di ricorrere al nostro ingrediente segreto, ossia l’uva.

Mettiamola in padella a cuocere con la carne e lasciamo sul fuoco a fiamma bassa per una decina di minuti. Ricordiamoci anche di girare la carne di tanto in tanto per farla cuocere in modo uniforme da entrambi i lati. Impiattiamo et voilà. Queste costolette di maiale sono la fine del mondo e ci faranno letteralmente innamorare.

